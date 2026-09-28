לכבוד החג בלב הכפר העוין: חרדים תועדו בקבריהם של יהושע וכלב - באישור הצבא לרגל חג הסוכות, אישר אלוף פיקוד המרכז את כניסתם של ישראלים לקברם של יהושע בן נון וכלה בן יפונה בכפר כיפל חרס | כך זה נראה (חדשות)