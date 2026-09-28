הודות לפעילות כוחות הביטחון, אלפי אזרחים זכו הערבים להתפלל הלילה על ציונם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון.
לפי הודעת דובר צה"ל, כוחות הביטחון איבטחו אלפי אזרחים שנכנסו הלילה למתחמי קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה בכפר כיפל חארס שבחטיבת אפרים.
במהלך הלילה (ראשון) התקיימה כניסה של אלפי אזרחים מכל רחבי הארץ למתחמי קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה בכפר כיפל חארס שבחטיבת אפרים.
הכניסה התאפשרה בזכות פעילות של כוחות ביטחון רבים, בהם כוחות צה״ל מחטיבת אפרים, משטרת מחוז ש״י ומג״ב איו״ש שפעלו לאבטחת המתפללים ולשמירה על ביטחונם לאורך האירוע.
בתמונה: מאו״ג איו״ש, תא״ל קובי הלר ומח״ט אפרים אל״ם פ׳. קרדיט: דובר צה"ל
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