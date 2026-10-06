בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש, העלה ראש השב"כ, דוד זיני, אזהרה חריגה וחמורה בנוגע למצב הביטחוני המתפתח בדרום הארץ, והתריע בפני השרים על התפתחויות מדאיגות ביותר בנגב.

לדברי ראש השב"כ, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי "תשתיות צבאיות", לצד ניסיונות ממשיים של גורמים שונים להקים שם "גדודים כמו צבאיים" החמושים ומאורגנים היטב. כך דווח הערב (שלישי) ב-Ynet.

זיני הדגיש כי מדובר בתופעה חמורה ומדאיגה במיוחד הנמצאת תחת מעקב רציף של שירות הביטחון הכללי, וציין כי מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן" כדי למנוע את התעצמותן.

ההתארגנויות הללו מוקמות על ידי תושבים בדואים בנגב במרחק נסיעה קצרצר מיישובים מרכזיים כמו באר שבע, דימונה ויתר יישובי קו התפר, עובדה המעצימה את תחושת החשש בקרב התושבים.

לפי הערכות גורמי הביטחון, לאותם גדודים ומרחבים מושתתים ישנה "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור מוכרים ובראשם חמאס, קשר המתחזק בין השאר בשל קשרי משפחה רבים והתארגנויות חתונה חוצות גבולות.

אזהרה זו מתחברת למציאות מתמשכת של חולשה באכיפת החוק ובמשילות בדרום, כאשר למרות הבטחות חוזרות ונשנות של הדרג הפוליטי להחזיר את הסדר, הפשיעה וההתחמשות הבלתי חוקית שוברות שיאים.

אחד המנועים המרכזיים של ההתחמשות הזו הוא תופעת הברחות הנשק ההיסטריות המתבצעות ברציפות דרך הגבולות, בעיקר ממצרים ומירדן, באמצעות רחפנים ואמצעים נוספים המכניסים לשוק מאגים ורובי סער.

הצפת השוק בכלי נשק רבים הביאה לצניחה חדה במחיריהם והפכה אותם לזמינים ונגישים מאי פעם, מה שהוביל לאחרונה להחלטת ממשלה תקדימית על כניסת השב"כ לעובי הקורה של הפשיעה החמורה.

תושבי האזור, הממשיכים לחיות תחת צל של ירי בלתי פוסק ותחושת חוסר ביטחון מתמשכת, דורשים מהממשלה לפעול ביד קשה נגד התשתיות הללו לפני שיתממש האסון הבא.

התבטאויות אלו של ראש השב"כ מחזירות את הציבור הישראלי לתודעה הכואבת של אירועי "שומר החומות", ומדגישות את הדחיפות במתן מענה מבצעי כולל לאיום הביטחוני המתהווה בלב הנגב.

נפתלי בנט הגיב הערב לדיווח: "חוסר התפקוד של ממשלת ישראל בארבע השנים האחרונות הביא לאובדן המשילות בנגב ולהפקרת ביטחון התושבים. האסון הבא בדרך. ראש השב"כ דיווח על תשתיות צבאיות בנגב שהשב״כ מסכל כל הזמן, לראש השב״כ זה חדש אבל לנו זה לא. כל תושבי קו התפר, כרמית, עומר ובאר שבע הם לא ראשי שב״כ אבל הם שומעים כל ערב יריות וחיים בחוסר ביטחון מתמיד. בממשלה הבאה נגדיר את מחדל הברחות הנשק כטרור ונלחם בו כמו שממגרים טרור. רק כך נחזיר את המשילות ואת הביטחון לתושבי קו התפר והנגב".