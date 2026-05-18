מתיחות שיא במזרח התיכון

טראמפ איבד סבלנות מהתנהלותה של איראן ומקיים דיונים לקראת חידוש המלחמה | זה האיום החדש

חוסר סבלנות חריף בבית הלבן מהתנהלותה של איראן במשא ומתן | הנשיא דונלד טראמפ כינס את צמרת הממשל וצפוי לדון השבוע בתוכניות התקיפה של הפנטגון | טראמפ שיגר הלילה איום נוסף לטהרן: מפת המזרח התיכון מכוסה בדגל ארה"ב, כשחיצים אדומים מכוונים מכל עבר אל לב הרפובליקה האיסלאמית (חדשות, בעולם)

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי ממשלו לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במלחמה מול .

בפגישה השתתפו סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והשליח המיוחד סטיב וויטקוף.

על פי דיווח ב-CNN, מגלה חוסר סבלנות חריף מהתנהלותה של איראן במשא ומתן. במהלך השבוע הקרוב צפוי הנשיא לדון שוב עם בכירי הממשל בתוכניות שהכין הפנטגון לתקיפה באיראן.

מפה עם חיצים אדומים לעבר טהרן

בתוך כך, פרסם טראמפ הלילה (בין ראשון לשני) ברשתות החברתיות מפה של המזרח התיכון, עליה מורכב דגל ארצות הברית ומשורטטים חיצים אדומים המכוונים ממספר כיוונים לעבר שטחה של איראן. המפה מהווה איום ויזואלי ברור על המשטר בטהרן.

אמש (ראשון) התבטא הנשיא בחריפות: "עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא מה שחשוב כאן". דבריו משקפים את הלחץ הגובר על המשטר האיראני להגיע להסכמות.

הציוץ של טראמפ, הלילה

ישראל: "תהיה פעולה משותפת"

במקביל לדיונים בוושינגטון, ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. אתמול (ראשון) שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם טראמפ בטלפון בשיחה שנמשכה יותר מחצי שעה, במהלכה נדונה גם אפשרות חידוש הלחימה באיראן.

גורם ישראלי הבהיר כי אם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות באיראן, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות. לדבריו, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות.

"המחיר הפוליטי שווה את זה"

הסנאטור האמריקני ומקורבו של טראמפ, לינדזי גראהם, התייחס בריאיון לרשת חדשות אמריקנית למאמצים הבין-לאומיים לבלימת תוכנית הגרעין של איראן. בתגובה לשאלה האם עצירת הגרעין האיראני שווה את הפסד הבחירות המתקרבות, השיב גראהם: "שווה לי לאבד את העבודה שלי אם הייתי צריך לוותר על עבודתי כדי להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

גראהם תקף בחריפות את הממשלים הקודמים: "אובמה וביידן היו בדיחות בכל הנוגע לבלימת איראן". לעומת זאת, הביע תמיכה מלאה במדיניות הנוכחית וציין כי "טראמפ עושה משהו שאנשים היו צריכים לעשות מזמן".

על פי דיווח סוכנות הידיעות בלומברג, למרות הפסגה בין טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג והקריאות לפתוח מחדש את נתיב השיט במצר הורמוז, לא הושגה פריצת דרך בנושא. באיראן הבהירו כי חזרת התנועה במצר תלויה בסיום המלחמה עם ארצות הברית וישראל.

צה"לארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהתקיפה באיראן

5
"כן שמענו"
דוד
4
כל שעה כותרת אחרת
אמיתי?
3
בואו נשיר ביחד מה זה שם בשמיים טיל בליסטי.....
מזל טוב!
2
חחחחח
יוחנן סיפורי סבתא
1
טראמפ הוא רק דיבורים ואין לו יכולת תקיפה אמיתית; אפילו טילי המדויקים שלו אוזלים... הכל סתם רוח... והאיראנים כבר יכולים לקרוא את האיש הזה בבירור...
מרדכי היהודי הקטן...

