דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר, כי אמש (ג') חוסלו שני מפקדי נוח'בה בכירים מארגון הטרור חמאס, בתקיפה מדויקת שבוצעה בצפון רצועת עזה.

המחבלים, שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, חוסלו במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת איומי הטרור מהרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל הראשון שחוסל הוא עלי שמלח', שכיהן כסגן מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידו הבכיר, פעל המחבל באופן שיטתי לקידום מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

המחבל השני שחוסל הוא נאצר לוח, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה בארגון הטרור חמאס. שני המחבלים זוהו כמהווים איום ישיר וממשי על לוחמינו הפועלים בשטח, ולכן הוחלט על חיסולם בתקיפה מדויקת מהאוויר.

על פי הנתונים שפורסמו, עלי שמלח' היה אחראי על הכשרת מחבלים שתכננו לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון. פעילותו כללה אימונים מתקדמים במתווי טרור שונים, תוך ניסיון לקדם תכניות פיגוע נגד יעדים ישראליים.

נאצר לוח, שכיהן כראש חוליית נוח'בה, פעל במקביל לקידום מתווי טרור מבצעיים ברצועה. שני המחבלים היו מעורבים באופן פעיל בניסיונות לשקם את כוחו של מערך הנוח'בה, שספג מכות קשות במהלך המלחמה.

המשך הפעילות המבצעית

החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועת עזה. בשבוע שעבר דיווח צה"ל על חיסולו של פאדי דע'מש, מפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של חמאס, שהיה אחראי על אימוני מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח ה-7 באוקטובר.

בנוסף, חוסלו מוחמד נגיב עאשור ותאמר סעיד אבו נחל, שני מחבלים בכירים שהיו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. התקיפות המדויקות בוצעו לאחר שהמחבלים זוהו כמהווים איום מיידי על כוחותינו הפועלים במרחב.

בדובר צה"ל הדגישו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול באופן נחוש להסרת כל איום מיידי על לוחמינו ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשבת החטופים ולהשגת יציבות ארוכת טווח באזור.