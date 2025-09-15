חיל האוויר האמריקני דרש להאיץ את אספקת מערכות הלוחמה האלקטרונית (ל”א) מדגם AN/ALQ-257, המכונות IVIEW, למטוסי F-16 הפועלים באזור המזרח התיכון. על פי הודעת תאגיד נורת’רופ גראמן ל-Breaking Defense, הצורך המבצעי הדחוף הביא להחלטה לספק את המערכות ל־72 מטוסים כבר בתקופה הקרובה.

במרחק של עשרות אלפי רגל מעל שמי המזרח התיכון, מטוסי F-16 חולפים במהירות מרתקת – אך באותו רגע כל מטר עשוי להכריע. איומים אלקטרוניים, חימושים מתקדמים ושיבושי GPS יוצרים סביבה שבה כל טעות עלולה להיות קריטית.

בשמי הקרב האלה, כל מטוס זקוק ל"עיניים" נוספות – והמערכת החדשה IVIEW נכנסת למשחק, מצוידת בכוח זיהוי ויירוט שמטרתו להציל חיים ולשמור על יתרון מבצעי.

פיל לודן, מנהל תחום ל”א בתאגיד, ציין כי "רמות הביצוע הגבוהות של המערכת הביאו את חיל האוויר לבקש האצה באספקה, לאחר עיכובים שנגרמו בעבר בשל מגבלות תקציב". לדבריו, הצעד מגיע בעקבות סדרת תרגילים שבהם הוכח הצורך בהגנה מתקדמת עבור מטוסי הקרב.

מערכת IVIEW נועדה לספק הגנה עצמית למטוסי F-16. היא מאפשרת זיהוי, מיון ויירוט של איומים אלקטרוניים, ומספקת התראות מכ"ם דיגיטליות – יכולת ייחודית בצי המטוסים. בנוסף, היא מתמודדת עם שיבושי GPS, ניסיונות חסימה בתקשורת ואיומים מחימושים מתקדמים.

בקונגרס האמריקני אושרה בקיץ האחרון תוספת של 187 מיליון דולר לתקציב, במטרה לזרז את פיתוח והתקנת המערכות. דובר חיל האוויר הדגיש כי הפרויקט יקבל "עדיפות עליונה" לשמירה על יתרון מבצעי בזירה מורכבת.

בנורת’רופ גראמן מציינים כי הצורך במערכות ל”א בולט במיוחד במטוסי F-16 ותיקים, שמבנה הגוף שלהם ישן יחסית. חליפת IVIEW מותאמת לאיומים העכשוויים בזירה האלקטרו-מגנטית, ומספקת לטייסים יתרון מול יריבים מתקדמים.