מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בהתפתחות משמעותית בהיערכות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון, נודע הבוקר (ראשון) כי חלק ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחת בבסיסים בישראל. כך דווח בכאן חדשות על רקע המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן.

על פי הדיווח, ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, כאשר טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן. על פי הדיווח, מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, כאשר כעת מתברר שחלק מהם ינחתו בבסיסים בישראל. גורם אמריקני מסר לכאן חדשות כי מדובר בתגבור של טייסות F-35 ו-F-16, שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים, עם השלמת ההכנות הלוגיסטיות. המהלך מהווה חלק מהיערכות אמריקנית רחבת היקף לקראת הסלמה אפשרית מול איראן. גשרים מפוצצים ומנהרות שקרסו: הבוקר של איראן אחרי ההפצצות של ארה"ב דני שפיץ | 09:50 4,500 כדורים בדקה: המערכת שהדפה את מתקפת הכטב"מים האיראנית דני שפיץ | 09:24 מטוסי תדלוק נוספים בדרך במקביל, הממשל האמריקני עדכן את ישראל על כוונתו לשנות את "הפריסה האזורית" ולשלוח לאזור מטוסי תדלוק נוספים. זאת בהמשך לכוונת הנשיא דונלד טראמפ לתגבר את מערך התדלוק האווירי, כפי שדווח בימים האחרונים. מדובר בעשרות מטוסים שאמורים לתמוך בתקיפות פוטנציאליות באיראן. חלקם כבר נחתו ביממה האחרונה בבסיס עובדה שבדרום לאחר שהגיעו מקטר, ואחרים צפויים להגיע לבסיסי חיל האוויר באזור.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מתיחות סביב נתב"ג

במסגרת התיאום הביטחוני בין המדינות, ובעקבות לחץ מצד שרת התחבורה מירי רגב, ייעשו ניסיונות לצמצם את הגעת מטוסי התדלוק לנמל התעופה בן גוריון. החשש הוא שנוכחותם תוביל לביטולי טיסות אזרחיות, במיוחד בעונת הקיץ.

כזכור, נתב"ג מתמודד כבר שבועות עם משבר חסר תקדים, כאשר 33 מטוסי תדלוק אמריקניים תקועים ברחבת החניה ותופסים מקומות חיוניים המיועדים למטוסים אזרחיים. ארצות הברית הקפיאה את תוכנית הפינוי של המטוסים בשל ההסלמה הביטחונית מול איראן.

למרות זאת, גורמי ביטחון ישראלים מבהירים כי במקרה של הסלמה מול איראן, "צורכי הביטחון יגברו על כל שיקול אחר". המשמעות היא שאם יידרש, נתב"ג יאלץ לקלוט מטוסי תדלוק נוספים, גם במחיר של השבתת חלק מהפעילות האזרחית.

רקע: ההסלמה מול איראן

ההיערכות האמריקנית המוגברת מגיעה על רקע שמונה לילות רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממשיך לפגוע במתקני מעקב חופי, מערכות הגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי אחסון טילים ורחפנים של צבא איראן ומשמרות המהפכה.

איראן מצדה משיבה בתקיפות נגד יעדים אמריקניים באזור, כאשר בימים האחרונים דווח על פגיעות בחיילים אמריקניים בירדן ועל תקיפות איראניות במתקני אנרגיה בכווית. המתיחות הגוברת מעלה חששות מפני הסלמה נוספה שעלולה לגרור את כל האזור למלחמה רחבת היקף.