שברי טיל במהלך עם כלביא ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

קצינים בצה"ל הגדירו את השבוע הקרוב "כשבוע מפתח" בהקשר של תקיפה אמריקנית באיראן, ובישראל מעריכים כי ארצות הברית תתקוף באיראן. כך דווח הערב (מוצאי שבת) בערוץ 13.

עוד דווח, בדיווח של אור הלר, כי בכירים בצה"ל הציגו לאמריקנים עמדה ולפיה יש במכת הפתיחה לכלול מטרות צבאיות מובהקות וגם יעדי שלטון. וכמו כן לתקוף את מערך טילי הקרקע קרקע של איראן. זו עמדת ישראל. הערב נפגש אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, עם הרמטכ"ל איל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר וראש אגף המבצעים איציק כהן. במהלך השיחות, כך דווח, הועבר המסר האמריקני ולפיו הנשיא טראמפ עדיין לא החליט סופית לגבי התקיפה באיראן. יחד עם זאת ההכנות לתקיפה - הושלמו. העירייה רמזה במכתב פנימי לעובדים על תקיפה באיראן בסוף השבוע מישאל לוי | 22.01.26 במשמרות המהפכה מאיימים בעברית קלוקלת: "אנחנו קרובים עליכם" | כך זה נראה יוסי נכטיגל | 23.01.26 מוקדם יותר היום דווח כי נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן", ממשיכה לעשות את דרכה מאזור ים סין הדרומי בליווי שלוש משחתות למזרח התיכון. רשת "פוקס ניוז" דיווחה מפי גורם רשמי כי הקבוצה הזו טרם נכנסה לתחום הפיקוד של סנטקום, וצפוי שיחלפו ימים ואף שבוע עד שתוכל להיות בטווח תקיפה על איראן.

משנע כוחות עצומים. נושאת המטוסים לינקולן בתעלת סואץ (ארכיון) ( צילום: צבא ארה"ב )

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר אתמול, יום שישי, כי צבירת הכוחות האמריקנית במזרח התיכון מול איראן נועדה "לוודא שאם האיראנים, חס וחלילה, יעשו משהו טיפשי מאוד - יהיו לנו המשאבים להגיב על כך".

ואנס, שהתראיין לערוץ החדשות "ניוזמקס" בארה"ב, הוסיף: "יש לנו הרבה כוחות באזור ואנשים שעלולים להיות בסכנה. לנשיא יש הרבה קלפים, אבל אני לא הולך לחשוף איך הוא ישחק איתם".

בינתיים, המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי עבר לשהות במקלט תת-קרקעי מיוחד בטהראן, על רקע הערכת גורמי ביטחון בכירים במדינה בדבר עלייה בסיכון לתקיפה אמריקנית אפשרית. כך דווח בערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל".

חמינאי ( צילום: shutterstock )

על פי הדיווח, מדובר במתחם מבוצר הכולל מערכת מנהרות תת-קרקעיות מחוברות, שנועד להגן על חמינאי במקרה של הסלמה ביטחונית. המעבר בוצע לאחר דיונים פנימיים בצמרת הצבאית והביטחונית, שהצביעו על חשש גובר מפעולה צבאית מצד ארה"ב.

עוד דווח כי מסעוד ח'מינאי, בנו השלישי של המנהיג העליון, נטל לידיו את ניהול הפעילות השוטפת של לשכת המנהיג העליון, ומשמש כציר התקשורת המרכזי בין הלשכה לבין זרועות הממשל והמערכת המבצעת. באיראן לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח.