כיכר השבת
זה המידע שנמסר

ההערכות בישראל: ארצות הברית תתקוף באיראן, הימים הקרובים גורליים

ישראל מעריכה כי ארה"ב תתקוף באיראן | קצינים בצה"ל הגדירו את השבוע הקרוב כ"שבוע מפתח" | העמדה האמריקנית הרשמית היא שטראמפ טרם קיבל החלטה סופית בעניין. כך או כך ההכנות הושלמו (צבא וביטחון)

שברי טיל במהלך עם כלביא (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

קצינים בצה"ל הגדירו את השבוע הקרוב "כשבוע מפתח" בהקשר של תקיפה אמריקנית ב, ובישראל מעריכים כי ארצות הברית תתקוף באיראן. כך דווח הערב (מוצאי שבת) בערוץ 13.

עוד דווח, בדיווח של אור הלר, כי בכירים בצה"ל הציגו לאמריקנים עמדה ולפיה יש במכת הפתיחה לכלול מטרות צבאיות מובהקות וגם יעדי שלטון. וכמו כן לתקוף את מערך טילי הקרקע קרקע של איראן. זו עמדת ישראל.

הערב נפגש אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, עם הרמטכ"ל איל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר וראש אגף המבצעים איציק כהן.

במהלך השיחות, כך דווח, הועבר המסר האמריקני ולפיו הנשיא טראמפ עדיין לא החליט סופית לגבי התקיפה באיראן. יחד עם זאת ההכנות לתקיפה - הושלמו.

מוקדם יותר היום דווח כי נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן", ממשיכה לעשות את דרכה מאזור ים סין הדרומי בליווי שלוש משחתות למזרח התיכון. רשת "פוקס ניוז" דיווחה מפי גורם רשמי כי הקבוצה הזו טרם נכנסה לתחום הפיקוד של סנטקום, וצפוי שיחלפו ימים ואף שבוע עד שתוכל להיות בטווח תקיפה על איראן.

משנע כוחות עצומים. נושאת המטוסים לינקולן בתעלת סואץ (ארכיון) (צילום: צבא ארה"ב)

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר אתמול, יום שישי, כי צבירת הכוחות האמריקנית במזרח התיכון מול איראן נועדה "לוודא שאם האיראנים, חס וחלילה, יעשו משהו טיפשי מאוד - יהיו לנו המשאבים להגיב על כך".

ואנס, שהתראיין לערוץ החדשות "ניוזמקס" בארה"ב, הוסיף: "יש לנו הרבה כוחות באזור ואנשים שעלולים להיות בסכנה. לנשיא יש הרבה קלפים, אבל אני לא הולך לחשוף איך הוא ישחק איתם".

בינתיים, המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי עבר לשהות במקלט תת-קרקעי מיוחד בטהראן, על רקע הערכת גורמי ביטחון בכירים במדינה בדבר עלייה בסיכון לתקיפה אמריקנית אפשרית. כך דווח בערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל".

חמינאי (צילום: shutterstock)

על פי הדיווח, מדובר במתחם מבוצר הכולל מערכת מנהרות תת-קרקעיות מחוברות, שנועד להגן על חמינאי במקרה של הסלמה ביטחונית. המעבר בוצע לאחר דיונים פנימיים בצמרת הצבאית והביטחונית, שהצביעו על חשש גובר מפעולה צבאית מצד ארה"ב.

עוד דווח כי מסעוד ח'מינאי, בנו השלישי של המנהיג העליון, נטל לידיו את ניהול הפעילות השוטפת של לשכת המנהיג העליון, ומשמש כציר התקשורת המרכזי בין הלשכה לבין זרועות הממשל והמערכת המבצעת. באיראן לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר