האצבע על ההדק: צה"ל וצבא ארה"ב מתאמים 'מכה מאוחדת' מול איראן

ספינת נושאת המטוסים לינקולן במזרח התיכון ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

ירושלים הפכה בסוף השבוע למוקד של רעידת אדמה מדינית. משלחת צמרת אמריקנית, הכוללת את אנשי סודו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נחתה לסדרת פגישות חירום בלשכת ראש הממשלה ובמטה צה"ל. הפעם הצטרף אליהם גם "השריר" הצבאי: תת-אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM), בתיאום עמדות הדוק מול איום הטרור האיראני.

"צי ענק מתקרב": נושאת המטוסים בטווח אש בעוד הדיפלומטים מדברים, הברזלים נעים. הנשיא טראמפ שחרר הצהרה מאיימת לעבר טהראן: "צי ענק מתקרב, אנו מקווים שלא נצטרך להשתמש בו". על פי הערכות מבצעיות, נושאת המטוסים 'אברהם לינקולן' תגיע למפרץ הפרסי תוך ימים ספורים. המשמעות: בתוך שבוע מהיום, קבוצת התקיפה האמריקנית תהיה בטווח שיגור יעיל לעבר מטרות אסטרטגיות באיראן. אליהם מצטרפים מטוסי F-15E עוצמתיים ומטוסי 'טייפון' בריטיים שנפרסו בקטאר, במה שנראה כהיערכות חסרת תקדים למתקפה משולבת.

צמרת פיקוד המרכז של ארה"ב בביקור בישראל ( צילום: דובר צה"ל )

אדמירל בראד קופר, ביקר בישראל כאורחו הרשמי של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר. ( צילום: צה"ל )

החשיפה של רויטרס: עיר מודרנית בלב ההריסות

במרכז הדיונים עומדת "תוכנית השיקום" של ממשל טראמפ. מדובר בחזון שאפתני להקמת עזה חדשה לגמרי: רובעי מגורים יוקרתיים, מרכזי טכנולוגיה ורצועת חוף תיירותית.

אולם, על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, לשלב ב' של התוכנית יש מחיר פוליטי כבד: נסיגה צבאית ישראלית מהרצועה והעברת הניהול האזרחי מידי חמאס לגורמים אחרים.

הקו האדום הישראלי: החטוף האחרון

למרות הלחץ האמריקני והחזון הכלכלי, ישראל הציבה דרישה שאינה ניתנת למיקוח. כל התקדמות בתוכנית "עזה החדשה" או בהסדרים אזוריים מותנית בדבר אחד: השבה מיידית של גופת החלל החטוף האחרון שנותר בידי חמאס. בירושלים הבהירו לשליחי טראמפ כי ללא סגירת המעגל הכואב הזה, שום טרקטור לא יתחיל לעבוד ברצועה.