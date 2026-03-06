יותר מ-200 עצורים ביו"ש בשבוע האחרון; כ-30 כלי נשק נתפסו

כוחות צה"ל מאוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 96 ביצעו במהלך השבוע האחרון מאות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון, במסגרתן נעצרו יותר מ־200 מבוקשים ונחשפו אמצעי לחימה רבים. כך מסר דובר צה"ל בעדכון שפורסם היום.

לפי הנתונים, במהלך הפעילות ביצעו הכוחות שבעה מבצעים חטיבתיים שונים, לצד עשרות מבצעים גדודיים, שבמהלכם נתפסו כ־30 כלי נשק ושתי מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה.

אוגדה 96 תוגברה בתקופה האחרונה בגדודי מילואים ובכוחות סדירים נוספים, כחלק מהמאמץ הביטחוני המוגבר בגזרת פיקוד המרכז.

במקביל למשימות ההגנה, פעלו במהלך השבוע האחרון כוחות צה"ל ומג"ב במספר מבצעים התקפיים במרחב העיר יריחו, אל פציל והעוג׳ה. במסגרת פעולות אלו נעצרו יותר מ־14 מבוקשים, בהם חשודים בפעילות טרור.

בנוסף, כוחות הביטחון תפסו כ־380 אלף שקלים אשר לפי החשד יועדו למימון פעילות טרור.

בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליו יאיר טוקר | 08:18

בצה"ל הדגישו כי הכוחות הפועלים בפיקוד המרכז, בסדיר ובמילואים, ממשיכים בפעילות התקפית והגנתית במקביל, במטרה לשמור על ביטחון תושבי האזור ועל ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.