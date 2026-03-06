כיכר השבת
במקביל למלחמה

יותר מ-200 עצורים ביו"ש בשבוע האחרון; כ-30 כלי נשק נתפסו

בצה"ל מדווחים על מאות פעילויות התקפיות ושבעה מבצעים חטיבתיים בגזרה; בין היתר נתפסו מאות אלפי שקלים שיועדו לכספי טרור ושתי מחרטות לייצור אמצעי לחימה (ביטחוני)

כוחות מאוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 96 ביצעו במהלך השבוע האחרון מאות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון, במסגרתן נעצרו יותר מ־200 מבוקשים ונחשפו אמצעי לחימה רבים. כך מסר דובר צה"ל בעדכון שפורסם היום.

לפי הנתונים, במהלך הפעילות ביצעו הכוחות שבעה מבצעים חטיבתיים שונים, לצד עשרות מבצעים גדודיים, שבמהלכם נתפסו כ־30 כלי נשק ושתי מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה.

אוגדה 96 תוגברה בתקופה האחרונה בגדודי מילואים ובכוחות סדירים נוספים, כחלק מהמאמץ הביטחוני המוגבר בגזרת פיקוד המרכז.

במקביל למשימות ההגנה, פעלו במהלך השבוע האחרון כוחות צה"ל ומג"ב במספר מבצעים התקפיים במרחב העיר יריחו, אל פציל והעוג׳ה. במסגרת פעולות אלו נעצרו יותר מ־14 מבוקשים, בהם חשודים בפעילות טרור.

בנוסף, כוחות הביטחון תפסו כ־380 אלף שקלים אשר לפי החשד יועדו למימון פעילות טרור.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות הפועלים בפיקוד המרכז, בסדיר ובמילואים, ממשיכים בפעילות התקפית והגנתית במקביל, במטרה לשמור על ביטחון תושבי האזור ועל ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר