סיכום שבוע ביו"ש: 44 מבוקשים נעצרו, אמל"ח וחומרי הסתה הוחרמו

בחטיבות בנימין ועציון עצרו הכוחות עשרות מבוקשים, בהם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בג'ילזון ובבית אומר. בנוסף, נעצר מחבל בחלול אשר יידה אבנים לעבר אזרחים ישראלים (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

במהלך השבוע האחרון ממשיכים כוחות בפעילות לסיכול טרור באוגדת יהודה ושומרון.

במרחב הביתות שבחטיבת שומרון, איתרו והחרימו הכוחות נשק מסוג M4, נשק מסוג 'קרלו' ואמצעי לחימה נוספים.

בפעילות של כוחות מחטיבת יהודה, בכפרים ביטא ודהרייה אותרו מספר נשקים מסוגים שונים. בפעילות דומה בבית אומר שבחטיבת עציון ובקטנה שבבנימין אותרו והוחרמו שני נשקים מסוג 'קרלו'.

בחטיבות בנימין ועציון עצרו הכוחות עשרות מבוקשים, בהם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בג'ילזון ובבית אומר. בנוסף, נעצר מחבל בחלול אשר יידה אבנים לעבר אזרחים ישראלים.

(צילום: דובר צה"ל)

במרחב מועייר התבצע מבצע נרחב נגד איום המטענים: הסריקות כללו עשרות איתורים, חקירות שדה ושיחות אזהרה.

במרחב הערים ג'נין וקלקיליה ובכפרים אמאתין, תלת, אל מועייר, רפידא ועשרות נוספים בגזרה, איתרו והחרימו הכוחות אמצעי לחימה, ביצעו תחקורים, שיחות אזהרה ומעצרים לחשודים בפעילויות טרור.

