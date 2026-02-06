כיכר השבת
צפו בתיעוד

סיכול טרור נרחב ביהודה ושומרון: כ-60 מבוקשים נעצרו, שישה כלי נשק נתפסו

פעילי חמאס והג׳יהאד האסלאמי נעצרו, בית המחבל מצומת הגוש נהרס, ומבצעים גדודיים התקיימו בחברון, קלקיליה ובורקא (ביטחוני)

דובר צה״ל מסר היום כי כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. במסגרת שורת מבצעים שנערכו בימים האחרונים נעצרו כ־60 מבוקשים, נתפסו שישה כלי נשק חמים, עשרה כלי איירסופט, וכן עשרות אמצעי לחימה נוספים.

במרחב חטיבת מנשה עצרו הכוחות 15 מבוקשים, בהם פעילי והג׳יהאד האסלאמי שעסקו בייצור מטענים. במהלך הפעילות אותרו ונתפסו כלי נשק מסוג M16, חלקי נשק וציוד צבאי.

בגזרת חטיבת עציון ביצעו הכוחות למעלה מ־100 פעילויות התקפיות. בין היתר הרסו הלוחמים את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש, שבו נרצח שליו זבולוני ז״ל, בכפר חלחול. במהלך הפעילות נתפס גם כלי נשק נוסף מסוג M16.

בחטיבות בנימין ואפרים פעלו הכוחות במבצעים ממוקדים בכפר בית לקיא ובקלקיליה. במסגרת המבצעים נעצרו מבוקשים ותוחקרו חשודים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ופעילי חמאס.

במרחב חטיבת יהודה פעלו הכוחות במבצעים גדודיים בעיר חברון ובכפרים נוספים באזור. במהלך הפעילות נתפסו אקדח, תחמושת וכספים שיועדו למימון פעולות טרור.

גם בגזרת חטיבת שומרון נמשכו המבצעים, ובכלל זה פעילות בכפר בורקא, שבמהלכה תוחקרו עשרות חשודים ונתפסו חלקי נשק ודגלי חמאס.

בצה״ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול תשתיות טרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר