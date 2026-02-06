דובר צה״ל מסר היום כי כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. במסגרת שורת מבצעים שנערכו בימים האחרונים נעצרו כ־60 מבוקשים, נתפסו שישה כלי נשק חמים, עשרה כלי איירסופט, וכן עשרות אמצעי לחימה נוספים.

במרחב חטיבת מנשה עצרו הכוחות 15 מבוקשים, בהם פעילי חמאס והג׳יהאד האסלאמי שעסקו בייצור מטענים. במהלך הפעילות אותרו ונתפסו כלי נשק מסוג M16, חלקי נשק וציוד צבאי.

בגזרת חטיבת עציון ביצעו הכוחות למעלה מ־100 פעילויות התקפיות. בין היתר הרסו הלוחמים את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש, שבו נרצח שליו זבולוני ז״ל, בכפר חלחול. במהלך הפעילות נתפס גם כלי נשק נוסף מסוג M16.

בחטיבות בנימין ואפרים פעלו הכוחות במבצעים ממוקדים בכפר בית לקיא ובקלקיליה. במסגרת המבצעים נעצרו מבוקשים ותוחקרו חשודים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ופעילי חמאס.