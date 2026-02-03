סֵדֶר הֲלָכָהאסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא? • צפוקול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מעצר בני הישיבות: על איזה סוג מאסר מברכים 'הגומל' אחרי השחרור? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)היהרב יעקב סיניכיכר השבת | ט"ז בשבט | 03.02.263תגובותאסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא?אסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא?10100:00/3:45אסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא? הרב עובדיה יוסףמאסרהרב יעקב סיניקול סיניכלא צבאיברכת הגומלשחרור מהכלאמעצר תלמידי ישיבהסדר הלכההאם הכתבה עניינה אותך?כן (78%)לא (22%)תוכן שאסור לפספס:סרן תומר אייגס הוא קצין המודיעין שמת בתאו לפני כחמש שניםב. ניסני|07.02.26בין ירושלים לארה"ב | מנהיג ה'יישוב הישן' נגד מיזם שילוב נהגים חרדים; "חשש רוחני"חיים רוזנבוים|07.02.26דרמה בבית הכנסת: מתפלל התמוטט ואיבד את ההכרה, מצבו קשהדוד הכהן|07.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3למה רק ספרדים מברכים? כי עוצרים רק ספרדים ;)אימוגים לתגובהיוסי03.02.26 דיווחתגובה2התשובה פשוטה כי רק הספרדים הם אסירי עולם התורהאימוגים לתגובהבית שמשניק03.02.26 דיווחתגובה1כי רק ספרדים נעצרים!אימוגים לתגובהספרדי04.02.26 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:נגזר דינו של הצעיר החסידי מבית שמש שעמד בקשר עם גורמים איראנים: "שלוש שנות מאסר"דניאל הרץ|05.02.26נחיתת החירום והסערה: הרשויות עצרו את החסיד המבוקש, מגורש מאירלנדנחמן שטרנהרץ|04.02.26עולם הרפואה התייצב | תיעוד מחתונת בנו של איש החסד והיועץ הרפואיאיציק אוחנה|04.02.26
