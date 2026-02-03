סֵדֶר הֲלָכָה אסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא? • צפו קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מעצר בני הישיבות: על איזה סוג מאסר מברכים 'הגומל' אחרי השחרור? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הי הרב יעקב סיני כיכר השבת | ט"ז בשבט | 03.02.26