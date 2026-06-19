סֵדֶר הֲלָכָה סובלים מהחום? אולי מותר לכם להתקלח בשבת • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מקלחת בשבת קיץ: האם מותר לרחוץ את כל הגוף במים שהתחממו בדוד שמש, ומה יעשה מי שלא מסוגל להתקלח במים קרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)