כיכר השבת
סֵדֶר הֲלָכָה

סובלים מהחום? אולי מותר לכם להתקלח בשבת • צפו

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מקלחת בשבת קיץ: האם מותר לרחוץ את כל הגוף במים שהתחממו בדוד שמש, ומה יעשה מי שלא מסוגל להתקלח במים קרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

סובלים מהחום? אולי מותר לכם להתקלח בשבת • צפו
סובלים מהחום? אולי מותר לכם להתקלח בשבת • צפו
עוד באותו נושא
הרב עובדיה יוסףהלכות שבתהרב יעקב סיניקול סינימקלחתדוד שמשמים קריםסדר הלכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסדר הלכה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר