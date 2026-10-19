חזה עוף עסיסי בתנור ב-20 דקות: הסוד נמצא בתיבול

2 כפיות שמן זית

לתערובת התיבול:

1 וחצי כפות סוכר חום

1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית אורגנו יבש או טימין יבש

רבע כפית אבקת שום

חצי כפית מלח

חצי כפית פלפל שחור

להגשה (לא חובה):

מעט פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-220 מעלות בחום עליון ותחתון, או ל-200 מעלות במצב טורבו. מניחים את חזות העוף בין שני ניירות אפייה ומשטחים בעדינות באמצעות פטיש שניצלים או מערוך, עד שהחלק העבה ביותר מגיע לעובי של כ-1.5 ס"מ. המטרה אינה להפוך אותם לשניצלים דקים, אלא ליצור עובי אחיד ככל האפשר. מערבבים בקערית את הסוכר החום, הפפריקה, האורגנו, אבקת השום, המלח והפלפל. מרפדים תבנית בנייר אפייה ומסדרים עליה את חזות העוף בשכבה אחת, עם מעט רווח ביניהם. מזלפים על צד אחד של העוף כפית שמן זית, מורחים בעדינות ומפזרים חלק מתערובת התיבול. הופכים את הנתחים, מזלפים את כפית השמן הנותרת ומפזרים את שאר התיבול, כך ששני הצדדים מצופים היטב. מכניסים לתנור החם ואופים כ-18 דקות. הזמן עשוי להשתנות בהתאם לעובי הנתחים ולתנור. העוף מוכן כאשר הטמפרטורה במרכז החלק העבה ביותר מגיעה ל-74 מעלות לפחות, במדידה באמצעות מדחום מזון. אין להסתמך על צבע הציפוי בלבד לקביעת מידת העשייה. מוציאים מהתנור ומעבירים לצלחת הגשה. ממתינים 3-5 דקות לפני החיתוך, מפזרים פטרוזיליה קצוצה אם רוצים ומגישים.

שלושה פרטים קטנים שעושים את ההבדל

אל תדלגו על השטחת העוף. חזה עוף עבה בצד אחד ודק בצד השני לא נאפה בצורה אחידה. כשהחלק העבה מוכן, הקצה הדק כבר עלול להתייבש.

אל תפחדו מהחום הגבוה. האפייה הקצרה בחום גבוה מסייעת לקבל ציפוי שחום בלי להשאיר את העוף בתנור זמן ממושך. אם הנתחים גדולים במיוחד, במשקל 250 גרם ומעלה, אפשר לחצות אותם לרוחב לשני נתחים דקים לפני התיבול.

ואל תתנו לו להתייבש בזמן שאתם עורכים את השולחן. ברגע שהעוף הגיע לטמפרטורה הנכונה, מוציאים אותו מהתנור. עוד כמה דקות מיותרות בחום עלולות לפגוע בעסיסיות שעבדנו כדי לשמור עליה.

אפשר להגיש לצד אורז לבן, תפוחי אדמה אפויים או סלט ירקות טרי. ואם נשאר משהו למחר, אפשר לפרוס את חזה העוף ולהוסיף אותו לכריך או לסלט משביע.

בסופו של דבר, הסוד אינו תיבול מסובך או רוטב מיוחד. הוא נמצא דווקא בשלושה דברים פשוטים: עובי אחיד, אפייה מדויקת וקצת סוכר חום שמעניק לעוף את הצבע המגרה שלו.