הזמר בעל הקול המלטף באלבום חדש ואישי: "הכל יהיה חדש"

הזמר והיוצר יוסף נטיב, אחד הקולות הייחודיים במוזיקה היהודית, מוציא את אלבומו הרביעי - "הכל יהיה חדש". נטיב כתב והלחין את כל השירים כשהפעם הוא גם אחראי על ההפקה המוזיקלית. האזינו לשיר "כל השבילים" מתוכו (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף נטיב

מילים:

כל השבילים בסוף הפכו לדרך אחת

לא יכולתי לברוח, גם לא בכל הכח

בסוף אני חוזר לבד

כל המנגינות בסוף הפכו לשיר אחד

שייתן לי לשמוח, שכל הלב ירעד

הפחד יעלם לעד

מחכה מחכה, רק מרים את העיניים

לראות שעכשיו הכל חדש

לראות את השמיים

משחרר משחרר, דמעות זולגות כמו מים

עד שהשער יפתח

עד שהאור עלי יזרח

אין לי עבר או עתיד, יש לי רק את עכשיו

הילד שפעם הייתי, הוא עוד נמצא איתי כאן

בסוף אני חוזר אליו

כל הרגעים, החוויות, יישארו איתי לעד

והעזתי לפתוח וכבר למדתי לסלוח

כבר לסלק את המחשבות, קצת לשכוח

מחכה מחכה, רק מרים את העיניים

לראות שעכשיו הכל חדש

לראות את השמיים

משחרר משחרר, דמעות זולגות כמו מים

עד שהשער יפתח

עד שהאור עלי יזרח

תוכן שאסור לפספס:

1
שיר מהמם!
דן

