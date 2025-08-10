היוצר שכותב לנוער המתמודד בסינגל חדש: "צדיק"

הזמר זנו (נחמן זוננשיין) משחרר כעת שיר חדש "צדיק" - יצירה רגשית ומעמיקה הפונה לנערים ולצעירים המתמודדים עם קשיי הדור. השיר, שכולל גם קליפ מרגש, מעביר מסר של אמונה עצמית ותקווה.

"צדיק" נכתב על ידי זנו עצמו ומבוצע בשיתוף הראפר שי גז שגם הפיק את הקליפ. השיר פונה ישירות לצעירים שחשים אבודים או לא מובנים, ומעביר להם מסר ברור: "אתה נשמה כל כך גדולה שירדה בדור הזה". השיר משלב יהדות אמונית עם מוזיקה עכשווית ויוצר גשר בין עולמות.

"כתבתי את "צדיק", כי אני מסתובב במוקדי נוער רבים, לצורך הופעות והרצאות, פוגש אותם באופן בלתי אמצעי ורואה שהם מתמודדים ורוצים עזרה. הציפייה שלי מהשיר היא ששום אבא לא יזרוק את הילד שלו מהבית".

הקליפ שמלווה את המילים העוצמתיות צולם בשדות מושב תירוש, על ידי צוות "קטן ועצמאי". את הדמויות מגלמים תלמידי ישיבת 'דרך אמונה' - לא שחקנים מקצועיים, אלא נערים אמיתיים שהלב שלהם מכיר את הסיפור, מקרוב. הבמאי שי גז יצר קליפ אותנטי ונושם, כאשר כל סצנה עוצבה לפי החוויות האמיתיות של זנו. אחד הרגעים המרגשים בצילומים היה כאשר זנו חזר למקום שבו, כנער, ישן מספר לילות על ספסל בגינה ציבורית - רגע שגרם לו לפרוץ בבכי.

זנו (נחמן זוננשיין), בן 37, אב לחמישה ילדים ותושב ביתר עלית, משלב בין יצירה מוזיקלית לעזרה לאוכלוסיות מוחלשות וצעירים פוסט-טראומטיים, ומעביר הרצאות בישיבות על סיפור חייו.

הוא יוצר את רוב המוזיקה שלו בטבע, בשעות התבודדות. "את ההשראה שלי אני מקבל כשאני לבד בטבע". בעתיד, הוא מתכנן לפתח פרויקטים לחיבור הורים לילדים שנשרו .

קרדיטים:

מילים ולחן: זנו (נחמן זוננשיין)

עיבוד: לוי יצחק מאורר

ראפ: שי גז