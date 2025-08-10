האחים פייג במחרוזת לכבודה של ירושלים

( צילום: דאבל קלאפ סטודיו )

האחים שלומי ומיילך משה פייג מארה"ב מציגים קליפ מחרוזת מרגשת "ירושלים מיין קרוין" – שלושה שירים יפים על ירושלים. שלומי שר בקול נעים עם רגש עמוק, ומיילך משה מוסיף חום בכל צליל בפסנתר. המחרוזת מתחילה בשיר "ועתה" שכתב הרב משה גולדמן ז"ל, וממשיכה עם "אם אשכחך" של יוסי גרין, ומסתיימת ברוח מרוממת עם יצירה של פינקי וובר.