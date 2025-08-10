האחים פייג במחרוזת לכבודה של ירושלים

האחים שלומי ומיילך משה פייג מארה"ב מציגים קליפ מחרוזת מרגשת "ירושלים מיין קרוין" – שלושה שירים יפים על ירושלים. שלומי שר בקול נעים עם רגש עמוק, ומיילך משה מוסיף חום בכל צליל בפסנתר. המחרוזת מתחילה בשיר "ועתה" שכתב הרב משה גולדמן ז"ל, וממשיכה עם "אם אשכחך" של יוסי גרין, ומסתיימת ברוח מרוממת עם יצירה של פינקי וובר.
בימים אלו, לאחר שיצאנו מימי בין המצרים ותשעה באב, השאיפה לירושלים נותרת חקוקה בליבנו. קיווינו לחגוג בירושלים עם בואו של המשיח, אך עדיין אנחנו נמצאים בגלות. למרות זאת, התקווה שלנו נשארת חזקה יותר מתמיד, עד שנזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי בקרוב.
קרדיטים:
שירה: שלומי ומיילך משה פייג
עיבוד מוזיקלי: יעקב זאב בראך
השירים במחרוזת:
"ועתה" - רבי משה גולדמן ז"ל • אלבום כנשר
"אם אשכחך" - לחן יוסי גרין • אלבום תזכנו
"אם אשכחך" - שלומי גערטנר - לחן פינקי וובר • אלבום יהללי
