הכירו את הזמר אבי איצקוביץ: "תודה"

מילים:
בית:
נתתי לי לחיות
נתתי לי לבנות
נתתי לי לבכות
את הכוח שוב לקום
נתתי לי להשיר
נתתי לי להבין
נתתי לי לראות
שאתה שומר עלי
פזמון:
עכשיו הגיע הזמן
הזמן להודות
להודות לך
על כל הטוב
על כל השמחה
כל נשימה
על כל דקה, בחיי
אז בא נאמר תודה
תודה ה׳
על רחמך
על חסדך
על הזכות ללמוד תורה
להאמין ולבטוח בך
בית:
נתתי לי להיות
עבד נאמן
נתתי לי לעשות
לעשות את רצונך
גם כשקשה
גם כשיפה
אני אמשיך, לומר תודה
פזמון:
עכשיו הגיע הזמן
הזמן להודות
להודות לך
על כל הטוב
על כל השמחה
כל נשימה
על כל דקה, בחיי
אז בא נאמר תודה
תודה ה׳
על רחמך
על חסדך
על הזכות ללמוד תורה
להאמין ולבטוח בך
