הכירו את הזמר אבי איצקוביץ: "תודה"

הזמר אבי איצקוביץ, זמר אירועים בתחילת דרכו, בסינגל חדש, שיר הודיה להשם, שכתבה והלחינה אחותו, רחל פלדינגר (סינגלים וקליפים)

מילים:

בית:

נתתי לי לחיות

נתתי לי לבנות

נתתי לי לבכות

את הכוח שוב לקום

נתתי לי להשיר

נתתי לי להבין

נתתי לי לראות

שאתה שומר עלי

פזמון:

עכשיו הגיע הזמן

הזמן להודות

להודות לך

על כל הטוב

על כל השמחה

כל נשימה

על כל דקה, בחיי

אז בא נאמר תודה

תודה ה׳

על רחמך

על חסדך

על הזכות ללמוד תורה

להאמין ולבטוח בך

בית:

נתתי לי להיות

עבד נאמן

נתתי לי לעשות

לעשות את רצונך

גם כשקשה

גם כשיפה

אני אמשיך, לומר תודה

פזמון:

עכשיו הגיע הזמן

הזמן להודות

להודות לך

על כל הטוב

על כל השמחה

כל נשימה

על כל דקה, בחיי

אז בא נאמר תודה

תודה ה׳

על רחמך

על חסדך

על הזכות ללמוד תורה

להאמין ולבטוח בך

2
זמר מדהים ואישיות מדהימה! מחכים לראות אותו בתור אחד הגדולים של הדור!
אורי סיוון
1
כל המילים הם נתת לא נתתי
חבר של אבי

