במיוחד לראש חודש: הלל קרליבך בגרסה חדשנית

הזמר שמעון לוי חושף ביצוע אותנטי וייחודי לפיוט האהוב, בעיבוד עכשווי של מוישי כהנא שמעניק לו נופך חדש ומרומם - בשילוב קליפ מיוחד שיכניס אתכם מיד לאווירה.
קרדיטים:
לחן: ר' שלמה קרליבך ושמעון לוי
עיבוד והפקה קולית: מוישי כהנא
