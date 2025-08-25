כיכר השבת

במיוחד לראש חודש: הלל קרליבך בגרסה חדשנית

הזמר והיוצר שמעון לוי מגיש גרסה חדשנית ומרגשת ל"הלל קרליבך" המיתולוגי של ר' שלמה קרליבך בתוספת מלחניו. ההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

הזמר שמעון לוי חושף ביצוע אותנטי וייחודי לפיוט האהוב, בעיבוד עכשווי של מוישי כהנא שמעניק לו נופך חדש ומרומם - בשילוב קליפ מיוחד שיכניס אתכם מיד לאווירה.

קרדיטים:

לחן: ר' שלמה קרליבך ושמעון לוי

עיבוד והפקה קולית: מוישי כהנא

