'הפרויקט של גולדין' מציג: מילותיו של הנביא הפכו לסינגל חדש: "כולנו עמך" פרויקט הלחנים של רות גולדין בסינגל ה-17(!) מתוכו שוב עם הזמר והיוצר יוסף נטיב שהפיק מוזיקלית את השיר וגם מבצע אותו בקולו הייחודי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 11:18