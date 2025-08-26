כיכר השבת
'הפרויקט של גולדין' מציג:

מילותיו של הנביא הפכו לסינגל חדש: "כולנו עמך"

פרויקט הלחנים של רות גולדין בסינגל ה-17(!) מתוכו שוב עם הזמר והיוצר יוסף נטיב שהפיק מוזיקלית את השיר וגם מבצע אותו בקולו הייחודי (סינגלים וקליפים)

1תגובות
(צילום: רות גולדין)

קרדיטים:

מילים: ישעיהו הנביא (ישעיה סה, סד)

שירה וקולות: יוסף נטיב

לחן: רות גולדין

עיבוד והפקה מוזיקאלית: יוסף נטיב

מילים:

נִדְרַשְׁתִּי לְלוֹא שָׁאָלוּ

נִמְצֵאתִי לְלֹא בִקְשֻׁנִי

אָמַרְתִּי הִנֵּנִי הִנֵּנִי

אֶל גּוֹי לֹא קֹרָא בִשְׁמִי

פֵּרַשְׂתִּי יָדַי כָּל הַיּוֹם

אֶל עַם אוֹתִי לֹא דְּרָשׁוּנִי

דְּרָכַי עָזְבוּ וּשְׁכָחוּנִי

אַחַר מַחְשְׁבוֹתֵיהֶם הָלְכוּ.

וּמֵעוֹלָם לֹא שָׁמְעוּ לֹא הֶאֱזִינוּ

עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹקִים

זוּלָתֵךְ הַשֵּׁם זוּלָתֵךְ הַשֵּׁם

מָה יַעֲשֶׂה לִמְחַכֶּה לוֹ

וְעַתָּה הַשֵּׁם אָבִינוּ אָתָּה

אֲנַחְנוּ הַחֹמֶר וְאַתָּה יוֹצְרֵינוּ

וּמַעֲשֵׂה יָדְךָ כֻּלָּנוּ

הַבֵּט נָא - כֻּלָּנוּ עַמְּךָ

בֵּית קָדְשֵׁנוּ וְתִפְאַרְתֵּנוּ

אֲשֶׁר הִלְלוּךָ אֲבֹתֵינוּ

הָיָה לִשְׂרֵפַת אֵשׁ

וְכָל מַחֲמַדֵּינוּ הָיָה לְחָרְבָּה

כִּי הִסְתַּרְתָּ פָנֶיךָ מִמֶּנּוּ

וַתְּמוּגֵנוּ בְּיַד עֲוֹנֵינוּ

הָעַל - אֵלֶּה תִּתְאַפֵּק,

הַשֵּׁם,

תַּחְשֶׁה וּתְעָנֵינוּ

וּמֵעוֹלָם לֹא שָׁמְעוּ לֹא הֶאֱזִינוּ

עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹקִים

זוּלָתֵךְ הַשֵּׁם זוּלָתֵךְ הַשֵּׁם

מָה יַעֲשֶׂה לִמְחַכֶּה לוֹ

וְעַתָּה הַשֵּׁם אָבִינוּ אָתָּה

אֲנַחְנוּ הַחֹמֶר וְאַתָּה יוֹצְרֵינוּ

וּמַעֲשֵׂה יָדְךָ כֻּלָּנוּ

הַבֵּט נָא - כֻּלָּנוּ עַמְּךָ

כַּאֲשֶׁר יִמָּצֵא הַתִּירוֹשׁ בְּאַשְׁקוֹל

וְאָמַר אַל- תַּשְׁחִיתֵהוּ

כִּי בְרָכָה בּוֹ - כֵּן אֶעֱשֶׂה

לְמַעַן עֲבָדַי

וְהוֹצֵאתִי מִיַּעֲקֹב זֶרַע

וּמִיהוּדָה יוֹרֵשׁ הָרָי

וִירֵשׁוּהָ בְחִירַי

וַעֲבָדַי יִשְׁכְּנוּ - שָׁמָּה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

1
משגע יפה
אוהב

