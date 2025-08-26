כיכר השבת
צפו:

המלחין האגדי ובנו בסינגל קליפ משותף: "עולם חולף"

המלחין הוותיק והמוערך, הרב ברוך חייט (צ'ייט), ראש ישיבת מערבא, ובנו הזמר והיוצר אליהו חייט, יחד עם מקהלת תלמידי הישיבה בסינגל חדש בהפקתו המוזיקלית של דני גרוס (סינגלים וקליפים)

בחודש אלול, זמן של חשבון נפש והתבוננות, יוצא לאור שיר מרגש – "עולם חולף" בביצוע משותף של הרב ברוך חייט (צ'ייט), ראש ישיבת מערבא, ובנו אליהו חייט, יחד עם מקהלת תלמידי הישיבה.

השיר הופק מוזיקלית על ידי אליהו חייט, כאשר את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה דני גרוס מארה"ב, מה שמעניק ליצירה נופך מקצועי ואיכותי לצד הרגש העמוק.

"מה שהיה – היה, ומה שנשאר זה רק האמת. העולם הזה זמני ועובר מהר מאוד, והנצחיות היא עולם הבא לנשמה," מצטט הרב חייט מדברי רבינו יונה, כשהשיר מציב את האמת מול העולם החולף.

החיבור המוזיקלי בין הרב לבנו ותלמידיו יוצר יצירה מהדהדת, הקוראת להתרכז בעיקר. בדברי הרב חייט משתלבת תמצית המסר: "מעשים טובים וחיים של תודה עומדים לעד עולם ומחזיקים את הנשמה לעד עולם."

קרדיטים:

הפקה: אליהו חייט

מילים: רבינו יונה

לחן: הרב ברוך צייט

עיבוד: דני גרוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר