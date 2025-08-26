המלחין האגדי ובנו בסינגל קליפ משותף: "עולם חולף"

בחודש אלול, זמן של חשבון נפש והתבוננות, יוצא לאור שיר מרגש – "עולם חולף" בביצוע משותף של הרב ברוך חייט (צ'ייט), ראש ישיבת מערבא, ובנו אליהו חייט, יחד עם מקהלת תלמידי הישיבה.

השיר הופק מוזיקלית על ידי אליהו חייט, כאשר את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה דני גרוס מארה"ב, מה שמעניק ליצירה נופך מקצועי ואיכותי לצד הרגש העמוק.

"מה שהיה – היה, ומה שנשאר זה רק האמת. העולם הזה זמני ועובר מהר מאוד, והנצחיות היא עולם הבא לנשמה," מצטט הרב חייט מדברי רבינו יונה, כשהשיר מציב את האמת מול העולם החולף.

החיבור המוזיקלי בין הרב לבנו ותלמידיו יוצר יצירה מהדהדת, הקוראת להתרכז בעיקר. בדברי הרב חייט משתלבת תמצית המסר: "מעשים טובים וחיים של תודה עומדים לעד עולם ומחזיקים את הנשמה לעד עולם."

קרדיטים:

הפקה: אליהו חייט

מילים: רבינו יונה

לחן: הרב ברוך צייט

עיבוד: דני גרוס