הראפר, הזמיר והרב הינוקא בסינגל קליפ חדש ומסקרן: "ביקשתי"

קרדיטים:

מילים: בנימין לוריא

לחן ושירה: שיר דוד גדסי

עיבוד והפקה מוזיקלית: בנימין לוריא, אורי ויזל

פסנתר: הרב הגאון הינוקא

מילים:

מאז שעזבת , הדרכים התכסו בעפר..

איבדתי את הדרך אליי , אהבה התחלפה במוסר

היית הכל בשבילי , גיבור השבילים שלי

סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך , מכל הצללים שבי..

עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות

ראית מעבר לכל השכבות ,אני הזכאי שבתוך החובות

אתה עדיין גאה בי למעלה ? עדיין שומר לי מקום ?

עדיין נלחם לסנגר עליי? כשהזמן מתלבש באדום..

פזמון: ביקשתי את שאהבה נפשי

ולא מצאתי .. ולא מצאתי..

בית ב׳ -

אתמול הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות

רציתי כל כך לדבר .. ושתקתי שם כמה שעות

בזכותך אני אבא היום , הנפש החלימה מכל הפחדים..

הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים..

עד היום בבקרים , טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לך נר

קיבלתי מזכרת, כובע שחור , עטוף געגוע בוער

יש לי נהר אהבה היום , וגם גוזלים להשקות

למדנו ביחד איך לרחוץ את הלב , ולא להפסיק לקוות

פזמון: ביקשתי את שאהבה נפשי

ולא מצאתי .. ולא מצאתי..

בית ג׳

יש לי חלום שחוזר על עצמו, אתה חי ונושם מחייך בכסא הישן

איך לא סיפרו לי שבאת ? שאפשר לדבר איתך כאן..

אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים

תודה שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים

תודה שהיית הקשבת שעות, שלימדת אותי לאהוב

למדתי גבורה בלסלוח , התבגרתי לראות את הטוב

תודה שנפרדת ממני , מבט אחרון שאזכור לעולם

פיך שתק ועיניך ביקשו , שאחזיק מעמד בעולם