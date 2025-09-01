בוגר 'כוכב המג'יק קאס' בסינגל חדש: "אדון הסליחות"

הנער המוכשר, מיכאל יגודאייב, שהתמודד כילד בתכנית הכשרונות של 'כיכר השבת' - 'כוכב המג'יק קאס', בסינגל חדש שכתב והלחין וגם הפיק מוזיקלית בעצמו.

יגודאייב הוא בוגר מקהלת הילדים "משאלות" וכעת הוא עובד על חומרים חדשים משלו.

קרדיטים:

מילים ולחן: מיכאל יגודאייב

עיבוד והפקה מוסיקלית: מיכאל יגודאייב

מילים:

תביא כבר את המשיח

רוצה עוד ניסים היום

ורוח רעה תבריח

תגשים לי את החלום

ואם לרחוב תגיע

תחשוב מחשבות טובות

השם בעדך יצליח

ימחוק את כל העוונות

שפוך את הלב תבטיח

שתתן את עצמך רק לו

תעבוד בשמחה תרוויח

היום אתה עומד מולו

פזמון:

אדון הסליחות

בוחן לבבות

גולה עמוקות

דובר צדקות

כנס לגלים בלילה

תחפש את עצמך בים

תצעק בקשות למעלה

אל תסחף רחוק מכאן

תזכור אתה בן של מלך

תעיר את הנרדמים

כל הנסיונות בדרך

בדרך לאלוקים