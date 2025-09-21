כיכר השבת

בנימין לייפער וחיים פולק במחרוזת חודש תשרי: "אבינו מלכנו"

הזמרים בנימין לייפער וחיים פולק בליווי המעבד נפתלי לנדסמן שהפעם באופן חריג גם משתתף בשירה במחרוזת "אבינו מלכנו" (סינגלים וקליפים)

צמד המילים "אבינו מלכנו", הקריאה הלבבית שמלווה את עם ישראל בימי הרחמים והסליחות, מקבלים עתה עיבוד חדש ומרגש, ביצוע של הזמר הצעיר והאנרגטי בנימין לייפער, יחד עם חיים פולק.

לצידם מצטרף גם המעבד המוערך נפתלי לנדסמן, שבצעד יוצא דופן נטל חלק פעיל גם בשירה. שלושת האמנים מאחדים קולותיהם למחרוזת מקורית, המחברת בין ניגוני עבר לבין ניחוחות חדשים – ומעניקה ל"אבינו מלכנו" פס־קול עכשווי ומעורר השראה.

הקונספט המוזיקלי נוסע לאורך כל תקופת החגים: מתחת לטלית בשעת התקיעות, בסעודות ערב יום הכיפורים, ביום הקדוש עצמו, ועד לצילא דמהימנותא בסוכה ובריקודי שמחת תורה.

קרדיטים:

הפקה וניהול: אברהם יצחק שידלא

עיבוד וקולות רקע: נפתלי לנדסמן

