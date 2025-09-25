כיכר השבת

איתי בירמן ועדי רן בסינגל תשובה חדש: "הנשמות הטהורות"

הזמר והיוצר איתי בירמן מארח את הזמר והיוצר האהוב והוותיק עדי רן לדואט חדש - "הנשמות הטהורות". המילים של בירמן כשאל הלחן מצטרפים גם עידו שקד והמפיק המוזיקלי של השיר אבשלום דריקס (סינגלים וקליפים)

השיר "הנשמות הטהורות" שנכתב על ידי הזמר והיוצר איתי בירמן והולחן יחד עם אבשלום דריקס ועידו שקד, מספר את סיפור הדור שלנו, את ההתמכרויות האין סופיות שיש לעולם הזה להציע, את הנפילות העליות. ושוב נפילות.

איך תמיד התחושה הראשונית היא נפלאה ומתוקה אך לאחר מכן מגיעה תחושת התבוסה הפספוס והריקנות.

בירמן: "בין שלל "האשליות והבריחה" ישנו סם הנקרא במקורות - סם החיים, האור של התלמוד והתורה, שכמו ספינה השומרת ומגוננת על יורדי הים מהמערבולות והסופות העלולות להגיע באה התורה מרימה ומעלה את האדם הדבק בה וממלאת אותו באור אין סוף"

קרדיטים:

מילים: איתי בירמן

לחן: איתי בירמן - אבשלום דריקס - עידו שקד

עיבוד והפקה: אבשלום דריקס

