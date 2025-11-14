טל צמח מקדיש שיר לבנו הקטן: "בן יקר"

הזמר והיוצר טל צמח בשיר חדש שכתב לבנו - "בן יקר". הלחן של אבי אמינוב הכהן ועל ההפקה המוזיקלית יוסף לוי אגמי.

אשתו של צמח, ריקי, אחראית על קליפ המילים האמנותי.

קרדיטים:

מילים: טל צמח

לחן: אבי אמינוב הכהן

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף לוי אגמי

מילים:

פתאום נכנסת לחיים שלי

והדלקת אור גדול בתוכי

ילד טהור עם חיוך נצחי

אתה מאיר את ליבי

אשמור עליך מכל משמר

אדאג תמיד שתהיה מאושר

אני כאן בשבילך אז אל תתבייש

פשוט רק תבקש

פזמון

אוהב אותך בן יקר שלי

מביט בך ורואה את עצמי

נשמה גדולה בגוף קטן

מתנה מבורא עולם

כתוב שלושה שותפים באדם

ואני מרגיש יותר מכולם

את הלב שלך פועם בתוכי

אתה הכח שלי

תמיד אתה בזכרוני

מקדיש לך את התפילות שלי

מבקש שישמור אותך האל

על כל ישראל