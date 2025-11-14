כיכר השבת

טל צמח מקדיש שיר לבנו הקטן: "בן יקר"

הזמר והיוצר טל צמח בשיר חדש שכתב לבנו - "בן יקר". הלחן של אבי אמינוב הכהן ועל ההפקה המוזיקלית יוסף לוי אגמי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר טל צמח בשיר חדש שכתב לבנו - "בן יקר". הלחן של אבי אמינוב הכהן ועל ההפקה המוזיקלית יוסף לוי אגמי.

אשתו של צמח, ריקי, אחראית על קליפ המילים האמנותי.

קרדיטים:

מילים: טל צמח

לחן: אבי אמינוב הכהן

עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסף לוי אגמי

מילים:

פתאום נכנסת לחיים שלי

והדלקת אור גדול בתוכי

ילד טהור עם חיוך נצחי

אתה מאיר את ליבי

אשמור עליך מכל משמר

אדאג תמיד שתהיה מאושר

אני כאן בשבילך אז אל תתבייש

פשוט רק תבקש

פזמון

אוהב אותך בן יקר שלי

מביט בך ורואה את עצמי

נשמה גדולה בגוף קטן

מתנה מבורא עולם

כתוב שלושה שותפים באדם

ואני מרגיש יותר מכולם

את הלב שלך פועם בתוכי

אתה הכח שלי

תמיד אתה בזכרוני

מקדיש לך את התפילות שלי

מבקש שישמור אותך האל

על כל ישראל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר