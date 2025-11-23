אייבי רוטנברג ושמחה יעקבי בקליפ חדש: "לשנה הבאה"

הזמר שמחה יעקבי בסינגל קליפ חדש מתוך אלבום הבכורה החדש שלו - "האוצר שבלב". בשיר מתארח גם בשירה, המלחין החסידי הוותיק והאהוב, אייבי רוטנברג.

יעקבי: "השיר הזה הוא אחד הכי קרובים לליבי מתוך האלבום החדש. אני מודה לאייבי רוטנברג על שיתוף הפעולה, גם כמלחין וגם כקול שנושא איתו כל-כך הרבה היסטוריה ורגש.

"מהרגע הראשון ששרנו את זה יחד, הרגשתי שזה לא עוד שיר. זה משהו שעובר בירושה. משהו שהעם שלנו מחזיק בו כבר מאות שנים.

הקליפ הזה מבטא את הכיסופים השקטים שכולנו מכירים.

הלב היהודי נושא זיכרונות שהוא לא באמת חי בעצמו, אבל איכשהו זוכר.

רגעים של געגוע. רגעים של תקווה. רגעים שבהם הנשמה מרגישה את המשקל של מה שפעם עמד בירושלים — ואת ההבטחה למה שעוד יעמוד.

“לשנה הבאה” נלחש, מושר ונשמר קרוב ללב בכל דור ודור. אני מודה על הזכות לשתף את השיר הזה כחלק מהאלבום, ומקווה שהוא יביא אתכם לאותו מקום נצחי שכולנו שבים אליו".

קרדיטים:

לחן ומילים: אייבי רוטנברג

ביצוע: שמחה יעקובי ואייבי רוטנברג

הפקה: בנימין שלזינגר

מוזיקלי: לייב יעקב ריגלר