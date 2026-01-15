נוי לביא פוקס בסינגל חדש: "ודווקא ברגעים"

נוי לביא פוקס, אמן-יוצר מרחובות, ניחן בכישרון מוסיקלי מילדות ומנגן על קלידים. נוי נולד למשפחה מסורתית, בעל תשובה ומתחזק בדרכה של תורה. מאמין שלתפילה יש עוצמה אדירה, במיוחד כשהיא משולבת בניגונים, שמחה והודיה לבורא עולם.

פוקס הוציא כבר שני אלבומים "זו הדרך" ו"לומר תודה", ומס' סינגלים נוספים: "דמעות של כותל", "משפיל את מבטי", "שבת מרגוע" ועוד. כעת החליט לשחרר את "ודווקא ברגעים". שיר חדש קצבי וקליט על הרגעים שבהם הלב נשבר ודווקא אז מגלה כוח. על אהבה, אובדן, תקווה והאור שמבליח כשלא מצפים לו. מילים כנות ומנגינה שמבקשת לעצור לרגע ולהרגיש. כי לפעמים, דווקא ברגעים הכי קשים, קורה משהו אמיתי.

קרדיטים:

מילים ולחן: נוי לביא פוקס ואסף אברהם

עיבוד והפקה מוזיקלית: תומר עג'ם