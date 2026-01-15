כיכר השבת

נוי לביא פוקס בסינגל חדש: "ודווקא ברגעים"

הזמר והיוצר נוי לביא פוקס בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם אסף אברהם - "ודווקא ברגעים". העיבוד וההפקה המוזיקלית של תומר עג'ם (סינגלים וקליפים)

נוי לביא פוקס, אמן-יוצר מרחובות, ניחן בכישרון מוסיקלי מילדות ומנגן על קלידים. נוי נולד למשפחה מסורתית, בעל תשובה ומתחזק בדרכה של תורה. מאמין שלתפילה יש עוצמה אדירה, במיוחד כשהיא משולבת בניגונים, שמחה והודיה לבורא עולם.                                  

פוקס הוציא כבר שני אלבומים "זו הדרך" ו"לומר תודה", ומס' סינגלים נוספים: "דמעות של כותל", "משפיל את מבטי", "שבת מרגוע" ועוד. כעת החליט לשחרר את "ודווקא ברגעים". שיר חדש קצבי וקליט על הרגעים שבהם הלב נשבר ודווקא אז מגלה כוח. על אהבה, אובדן, תקווה והאור שמבליח כשלא מצפים לו. מילים כנות ומנגינה שמבקשת לעצור לרגע ולהרגיש. כי לפעמים, דווקא ברגעים הכי קשים, קורה משהו אמיתי.

קרדיטים:

מילים ולחן:  נוי לביא פוקס ואסף אברהם    

עיבוד והפקה מוזיקלית:  תומר עג'ם  

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר