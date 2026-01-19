שמוליק ברגר ומנדי טווערסקי בחיבור תוסס: "כמוך"

לאחר "מודה על הכל" שזכה לתהודה רבה, שמוליק ברגר ממשיך לחדש, ומארח הפעם את זמר הפופ מענדי טווערסקי, לסינגל חדש עם מסר חזק, אותו הלחינו יחד.

ברגר: "את מנדי פגשתי לראשונה כשהוא ביקש ממני להצטרף לנגן סט די-ג׳יי בהופעה שלו מספר שמוליק, והחיבור בנינו היה מיידי! תוך כדי החזרות הכנתי לו ביט והוא כתב את המילים ויחד הלחנו את המנגינה הזאת.

המסר בשיר הוא ״ואהבת לרעך כמוך״ לא משנה מאיזה זרם אתה ולאן אתה שייך ומי אתה, המוטו העיקרי שלנו כיהודים אחים זה לאהוב ולכבד כל אחד בדיוק כמו שאנחנו רוצים שיתנהגו אלינו ועל ידי זה שנזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש, בלי מלחמות בלי מריבות כולם יחד בלב אוהב ושלם".

קרדיטים:

מילים: מנדי טווערסקי

לחן: שמוליק ברגר, מנדי טווערסקי

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר