כיכר השבת

שמוליק ברגר ומנדי טווערסקי בחיבור תוסס: "כמוך"

המוזיקאי והיוצר שמוליק ברגר מארח את הזמר והיוצר מנדי טוורסקי לסינגל חדש וקצבי אותו כתב טוורסקי ושניהם הלחינו יחד. העיבוד המוזיקלי של ברגר (סינגלים וקליפים)

לאחר "מודה על הכל" שזכה לתהודה רבה, שמוליק ברגר ממשיך לחדש, ומארח הפעם את זמר הפופ מענדי טווערסקי, לסינגל חדש עם מסר חזק, אותו הלחינו יחד.

ברגר: "את מנדי פגשתי לראשונה כשהוא ביקש ממני להצטרף לנגן סט די-ג׳יי בהופעה שלו מספר שמוליק, והחיבור בנינו היה מיידי! תוך כדי החזרות הכנתי לו ביט והוא כתב את המילים ויחד הלחנו את המנגינה הזאת.

המסר בשיר הוא ״ואהבת לרעך כמוך״ לא משנה מאיזה זרם אתה ולאן אתה שייך ומי אתה, המוטו העיקרי שלנו כיהודים אחים זה לאהוב ולכבד כל אחד בדיוק כמו שאנחנו רוצים שיתנהגו אלינו ועל ידי זה שנזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש, בלי מלחמות בלי מריבות כולם יחד בלב אוהב ושלם".

קרדיטים:

מילים: מנדי טווערסקי

לחן: שמוליק ברגר, מנדי טווערסקי

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר