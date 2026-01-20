כיכר השבת

מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בסינגל חדש: "מיליארדר"

מקהלת הילדים מבית פרויקט המוזיקה הגדול של 'תודה לך השם' בסינגל קליפ חדש - "Billionaire" אותו כתבו והלחינו האחים בלומשטיין והמפיק המוזיקלי של השיר יהודה פינסקר (סינגלים וקליפים)

(צילום: צביקה ברקוביץ')

מקהלת הילדים של 'תודה לך השם', בניצוחו של הזמר והיוצר מאיר גרין, עם סינגל חדש ומפתיע – "Billionaire" (מיליארדר), שיר שיוצא מעומק הלב עם מסר שכולנו זקוקים לו היום.

בעולם שבו אנו מוצפים ללא הרף במסר ש"יותר, זה טוב יותר", הילדים מזכירים לנו את האמת הנצחית של חז"ל: "מרבה נכסים – מרבה דאגה". העושר האמיתי אינו נמדד בחומר, אלא ברוח: "איזהו עשיר? השמח בחלקו".

השער לאושר עובר דרך הכרת הטוב, וההבנה מהם הערכים היקרים באמת בחיינו.

קרדיטים:

לחן ומילים: האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר

הפקה מוזיקלית: יהודה פינסקר

מנהל ומנצח המקהלה: מאיר גרין

חברי המקהלה: שוע חיימוביץ', צבי קאופמן, רודי רוזנצוויג, שרולי רוזנבלט, רוני סמואלס.

