מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בסינגל חדש: "מיליארדר"

( צילום: צביקה ברקוביץ' )

מקהלת הילדים של 'תודה לך השם', בניצוחו של הזמר והיוצר מאיר גרין, עם סינגל חדש ומפתיע – "Billionaire" (מיליארדר), שיר שיוצא מעומק הלב עם מסר שכולנו זקוקים לו היום.