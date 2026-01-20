מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בסינגל חדש: "מיליארדר"

(צילום: צביקה ברקוביץ')
מקהלת הילדים של 'תודה לך השם', בניצוחו של הזמר והיוצר מאיר גרין, עם סינגל חדש ומפתיע – "Billionaire" (מיליארדר), שיר שיוצא מעומק הלב עם מסר שכולנו זקוקים לו היום.
בעולם שבו אנו מוצפים ללא הרף במסר ש"יותר, זה טוב יותר", הילדים מזכירים לנו את האמת הנצחית של חז"ל: "מרבה נכסים – מרבה דאגה". העושר האמיתי אינו נמדד בחומר, אלא ברוח: "איזהו עשיר? השמח בחלקו".
השער לאושר עובר דרך הכרת הטוב, וההבנה מהם הערכים היקרים באמת בחיינו.
קרדיטים:
לחן ומילים: האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר
הפקה מוזיקלית: יהודה פינסקר
מנהל ומנצח המקהלה: מאיר גרין
חברי המקהלה: שוע חיימוביץ', צבי קאופמן, רודי רוזנצוויג, שרולי רוזנבלט, רוני סמואלס.
0 תגובות