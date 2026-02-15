כיכר השבת

יהודה נר בסינגל שני וייחודי: "אל תדון"

הזמר והיוצר יהודה נר חוזר עם הסינגל השני שלו שכתב והלחין, שיר ייחודי ונוגע - "אל תדון". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אברומי שטרנפלד (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: יהודה נר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד

מילים:

אל תדון את חברך עד שתגיע

כי לא תגיע

אל תדון לבוש פרצוף אדם נולד מגוף עפר ורוח

נשמה בתוך חולצה

מי אני ומה אתה לא

כמו שחשבתי

מלא דברים שמכסים את האמת

ומגלה שלא הבנתי

אני מודה לא הבנתי כלום מכלום

עולם שלם בתוך כדור

נלחם מנפילות לקום

מודה שנפלתי שוב ושוב

שגיליתי מה חשוב

לא לדון אדם מגוף

לאדמה בסוף נשוב

אל תרוץ יותר מדי רחוק

לאן תגיע

יש תירוץ לכל אחד לעצמו

שהוא מבטיח

אני הכי מושלם מן האדם

מסיבה הזאת לא השתניתי

בכל יום מחליף פרופיל חולצה דעה

אני יותר מדי פתטי

אני מודה לא הבנתי כלום מכלום

עולם שלם בתוך כדור

נלחם מנפילות לקום

מודה שנפלתי שוב ושוב

שגיליתי מה חשוב

לא לדון אדם מגוף

לאדמה בסוף נשוב

