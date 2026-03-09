יונתן שחר משיק סינגל חדש בהשראת אביו: “דרך לחזור”

הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש בשם “דרך לחזור”, סנונית ראשונה מתוך האלבום הבא עליו הוא עובד בימים אלו.

שחר, שפרץ לתודעה עם אלבום הבכורה המוערך “כל מה שאתה”, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד היוצרים הכנים והעמוקים במוזיקה הישראלית. לאורך השנים בלט בכתיבה אישית ונוגעת, לצד לחנים מלאי רגש ודיוק מוזיקלי. שיריו, בהם “אל תאמין לו”, “בורח”, “ויהי אור” ואחרים, זכו להשמעות רבות ולאהבת הקהל.

הסינגל החדש “דרך לחזור” עוסק במסע הפנימי של האדם המחפש משמעות, תקווה ותשובות. זהו שיר על נדודים פנימיים, על רגעים של אובדן כיוון אך גם על האמונה שתמיד קיימת אפשרות לשוב אל האור.

שורת הפזמון המרכזית - “יש דרך לחזור” נולדה מתוך רגע אישי ומטלטל בחייו של שחר. לדבריו, ההשראה למילים הגיעה מדברים שאמר לו אביו זמן קצר לפני פטירתו - משפט שהותיר בו חותם עמוק והפך לליבת השיר.

מבחינה מוזיקלית, השיר עטוף בסאונד בעל גוון רטרו, בהשראת מוזיקת רוק קלאסית, שמעניק לו עומק וחום ומדגיש את האווירה האינטימית והמרגשת.

קרדיטים:

מילים ולחן: יונתן שחר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי טל