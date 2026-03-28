יונתן רזאל בסינגל חדש: ׳היינו כחולמים׳

הזמר והיוצר יונתן רזאל בסינגל חדש בשם ׳היינו כחולמים׳. המילים מפרק קכ״א בתהילים, הלחן של יונתן רזאל והעיבוד המוזיקלי של רזאל יחד עם גלעד שמואלי. הפקה: דוד פדידה (סינגלים וקליפים)

בעיצומם של ימים מורכבים, לצד כאב גדול וכאוס מחד, ותחושת תקומה ונסים אינסופיים מאידך, בוחר יונתן רזאל להישיר מבט אופטימי אל העתיד ומוציא סינגל בשם ׳היינו כחולמים׳. ״הזורעים בדמעה ברינה יקצורו״, המילים העתיקות האלה מספר תהילים, המתארות את הדמעה אך גם את התקוה, מספרות את סיפורה של התקופה. הלחן של יונתן רזאל והעיבוד המוזיקלי של יונתן רזאל וגלעד שמואלי.

יונתן משתף: ״יש מעט מאוד טקסטים שהם כל כך אייקונים, אפילו בתוך עולם התפילה שלנו. אפשר ממש לשמע את הלויים עומדים על המעלות, את העם בשדות זורע וקוצר בדמעה וברנה, את הביכורים העולים לירושלים ואת עם ישראל שר, הולך ושר.

וכמה שהמלים האלה עתיקות, הן נוגעות בנו גם היום. מעין המנון התקווה שלנו. אנחנו העם שזרע כל כך הרבה בדמעה, אך יודע גם תמיד לשמוח ולקוות לקצור ברינה. והתקווה הזו היא אחת הסיבות שאנחנו פה שוב בבית.

את המנגינה הזו הלחנתי בהשראת בית הכנסת העתיק בסוסיא, שם זכיתי לפני שנים רבות להיות רועה צאן ולהלך בין השדות. אני נרגש להוציא את השיר בתקופה הזאת, בתפילה לגאולה שלמה ובשורות טובות בקרוב ממש.״

