מוישי ריינר ומני ראב בסינגל פסח: "שאלה חמישית"

ריינר: "את השיר הזה זמזמתי יחד עם הפסנתר שלי בשנה שעברה, שאלתי את עצמי מדוע החטופים שלנו עדיין לא בבית ״בכל השנים אנו שואלים ארבע קושיות - אבל הלילה הזה שאלה חמישית״. השבוע עברתי על ההקלטות בפלאפון הישן ושמעתי את זה, הרמתי טלפון לחברי האהוב מני ונכנסנו לאולפן".
קרדיטים:
מילים ולחן: מוישי ריינר
שירה: מוישי ריינר ומני ראב
הפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: מוישי ריינר
הפקת שירה: מני ראב
מילים:
בְּכָל הַלֵּילוֹת
אָנוּ שׁוֹאֲלִים
אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה יֵשׁ לִי
קֻשְׁיָה חֲמִישִׁית
שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים
אָנוּ שׁוֹאֲלִים
אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה יֵשׁ לִי
קֻשְׁיָה חֲמִישִׁית
מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים
שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים
אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת
אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה
יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית
מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים
שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים
אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה
יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית
מה נשתנה הלילה
כל המשפחה שותה לה
4 כוסות הלילה
אחותי על כיסא עולה לה
שואלת שאלות
בתכל'ס הן טובות
וואלה למה מה קרה הלילה
שהוא השתנה מכל הלילות
זרוע כפרס ביצה
גנבו אפיקומן מצה
מסבים עם השתייה
סיפורים בלי הפסקה
ליל הסדר מלא בפרטים
ולכולם יש סיבה
יצאנו ממצרים
ועכשיו זו חגיגה
מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה
הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים
שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים
אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת
אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה
יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית
