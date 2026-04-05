כיכר השבת

מוישי ריינר ומני ראב בסינגל פסח: "שאלה חמישית"

הזמר והיוצר מוישי ריינר מארח את חברו המוזיקאי מני ראב לסינגל פסח ייחודי שכתב והלחין בשנה שעברה בהשראת החטופים (סינגלים וקליפים)

1תגובות

ריינר: "את השיר הזה זמזמתי יחד עם הפסנתר שלי בשנה שעברה, שאלתי את עצמי מדוע החטופים שלנו עדיין לא בבית ״בכל השנים אנו שואלים ארבע קושיות - אבל הלילה הזה שאלה חמישית״. השבוע עברתי על ההקלטות בפלאפון הישן ושמעתי את זה, הרמתי טלפון לחברי האהוב מני ונכנסנו לאולפן".

קרדיטים:

מילים ולחן: מוישי ריינר

שירה: מוישי ריינר ומני ראב

הפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: מוישי ריינר

הפקת שירה: מני ראב

מילים:

בְּכָל הַלֵּילוֹת

אָנוּ שׁוֹאֲלִים

אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה יֵשׁ לִי

קֻשְׁיָה חֲמִישִׁית

שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים

אָנוּ שׁוֹאֲלִים

אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה יֵשׁ לִי

קֻשְׁיָה חֲמִישִׁית

מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים

שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים

אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת

אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה

יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית

מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים

שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים

אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה

יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית

מה נשתנה הלילה

כל המשפחה שותה לה

4 כוסות הלילה

אחותי על כיסא עולה לה

שואלת שאלות

בתכל'ס הן טובות

וואלה למה מה קרה הלילה

שהוא השתנה מכל הלילות

זרוע כפרס ביצה

גנבו אפיקומן מצה

מסבים עם השתייה

סיפורים בלי הפסקה

ליל הסדר מלא בפרטים

ולכולם יש סיבה

יצאנו ממצרים

ועכשיו זו חגיגה

מָה נִשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה

הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַשָּׁנִים

שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים אָנוּ שׁוֹאֲלִים

אַרְבַּע שְׁאֵלוֹת, אַרְבַּע קֻשְׁיוֹת

אֲבָל הַלַּיְלָה הַזֶּה

יֵשׁ לִי שְׁאֵלָה, שְׁאֵלָה חֲמִישִׁית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חכמנו קבעו שיש רק4 קושיות ואתה מוסיף עליהם באיזה רשות
ארבע קושיות האמיתי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר