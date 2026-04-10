כיכר השבת
האזינו לאלבום:

מורדי ויינשטיין במיני אלבום ווקאלי חדש וקצבי: "קול המשמח 2"

אמן האקאפלה מארה"ב, מורדי ויינשטיין ב-EP ווקאלי חדש בו הוא מארח שלושה זמרים לשלושה ביצועים אנרגטיים. ההפקה המוזיקלית והעיבודים של ויינשטיין (סינגלים וקליפים)

בשנה שעברה הכרנו את סדרת האקפלה החדשה של הזמר ומפיק הווקאל מורדי וינשטיין – "קול המשמח". עכשיו, כדי לרענן לכם את הפלייליסט של ימי הספירה, מורדי משחרר את המיני אלבום החדש - "קול המשמח 2" עם שלושה סינגלים חדשים ווקאליים.

האלבום החדש מארח שמות חמים מהתעשייה: כוכב הפופ הישראלי איתי דוד, הזמר והיוצר דני פלגון, והכוכב העולה יוסף גסטטנר.

"יש המון מוזיקה ווקאלית שקטה ויפה, אבל חסרה מאוד מוזיקה קצבית ואנרגטית שאנשים אוהבים לרקוד איתה," אומר מורדי. "הגיע הזמן לשתף פעולה עם זמרים מדהימים ולהביא את האנרגיה וההתרגשות הזו גם לעולם האקפלה."

קרדיטים:

עיבוד והקלטה: מורדי וינשטיין.

קולות רקע: מורדי וינשטיין.

רשימת השירים:

אנא עבדא - דני פלגון (ביצוע במקור מרדכי שפירא)

ירושלים - איתי דוד

יידען אפ-מיקס - יוסף גסטטנר (מבית 'תודה לך השם')

