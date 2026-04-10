אלאור ולנר וילדי הפלא בביצוע ווקאלי לפרק של הרבי

המוזיקאי אלאור ולנר מפיק ומעבד את פרק קכה בתהילים, הפרק של הרבי לשנת תשפ"ו - במנגינת "הושיעה את עמך" הידועה, ניגון המושר בחב"ד. הביצוע עם ילדי הפלא שניאור זלמן יצחק בהברה אשכנזית ומנחם מענדל יצחק בהברה ספרדית, בביצוע ווקאלי מיוחד, לימי ספירת העומר, ובין המצרים.