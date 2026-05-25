יונתן שחר משיק סינגל חדש: "שום דבר בעולם"

בדרך לאלבום החדש שצפוי לראות אור בקיץ הקרוב, הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש ומרגש בשם “שום דרך בעולם”.

לאחר הסינגל הקודם “דרך לחזור”, ממשיך שחר בקו אישי ועמוק, עם שיר שנוגע בקשר שבין האדם לבורא מתוך התבוננות פנימית ותפילה אישית. בקולו החם והייחודי הוא מבצע את המילים: “אין לי שום דבר בעולם מלבד אהבתך” - בצורה כנה ומלאת רגש.

על ההפקה המוזיקלית אמון אבי טל, שממשיך את שיתוף הפעולה ארוך השנים עם שחר. ההפקה המינימליסטית והחשופה מעניקה מקום מרכזי לטקסט ולרגש, ומשאירה את המאזין בתוך חוויה אישית ומלאת מחשבה.

“שום דרך בעולם” הוא סינגל נוסף מתוך האלבום החדש של יונתן שחר, שעתיד לצאת בע”ה במהלך הקיץ הקרוב.

קרדיטים:

מילים ולחן: יונתן שחר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי טל