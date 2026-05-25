שלוימי דוידוביץ ו'נגינה' בסינגל קליפ AI: "דבר טוב"

הזמר שלוימי דוידוביץ ומקהלת נגינה משיקים סינגל וקליפ חדש ומיוחד, הנושא מסר עמוק של אמונה, תפילה והשגחה פרטית דווקא מתוך רגעי הקושי של החיים.

מילות השיר, הלקוחות מתוך פרשת השבוע, מעבירות את המסר: שגם כאשר המציאות נראית תקועה וחסומה, הקב"ה כבר הכין את הישועה, כי כשה' מדבר טוב על ישראל, גם מה שנראה בתחילה כעיכוב או מכשול, יכול להתגלות בהמשך כחלק מהטוב הגדול שמחכה בדרך.

הקליפ, שנבנה בשפה חזותית מקורית ומטאפורית, מציג שרשרת סיטואציות יומיומיות שכולנו מכירים: נוסעים ברכב ישן שנתקע בדרך, מנסים להספיק לאוטובוס והוא בורח, מנסים לעצור טרמפ ואף אחד לא עוצר, רגעים של תסכול וחוסר אונים, שמלווים לא פעם את המסע של החיים.

אבל אז מגיע המפנה: תפילה, אמונה וביטחון והמציאות משתנה. לפתע מגיעה לימוזינה מפוארת שאוספת אותם, ובהמשך הם אף מוצאים את עצמם ממריאים במחלקת ביזנס. לא רק שינוי באמצעי התחבורה אלא מטאפורה ברורה לכך שגם כשנראה שהדלת נסגרת, לפעמים מחכה מעבר לה משהו גדול בהרבה.

קרדיטים:

עיבוד מוזיקלי: איציק ברגר

עיבוד קולי: חזקי ינקוביץ

קולות: מקהלת נגינה

חיבור מילים וליווי פרוייקט: יואלי דוידוביץ