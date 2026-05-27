כיכר השבת

יניב מדר בסינגל חדש: "דרך ארוכה"

הזמר יניב מדר בסינגל חדש שכתב והלחין עבורו היוצר אלחנן אלחדד. העיבוד וההפקה המוזיקלית של דוד ביתן (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יניב מדר משיק סינגל חדש ומרגש בשם “דרך ארוכה” - בלדה שקטה ונוגעת ללב העוסקת במסע החיים, באמונה ובחיפוש אחר אור בתוך הדרך המאתגרת.

את המילים והלחן כתב אלחנן אלחדד, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום דוד ביתן, שמעניקים לשיר מעטפת מוזיקלית עדינה ומדויקת שמצליחה לגעת ברגש כבר מההאזנה הראשונה.

ב”דרך ארוכה” מביא יניב מדר טקסט אישי ואמוני, המתאר רגעים של חיפוש, התמודדות והודיה. דרך מילים כנות וביצוע מלא רגש, השיר מעביר מסר של תקווה ואמונה בכך שגם בתוך המדבר והקושי תמיד יש יד שמכוונת ומלווה מלמעלה.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ביתן

אלחנן אלחדדדוד ביתןיניב מדר

