יענקי רוזנבוים בסינגל בכורה: "מעין הברכות"

יצירה שבתית חדשה, מרשימה ומרגשת כאחד, רואה אור על ידי הזמר הצעיר יענקי רוזנבוים, כאשר כאורחי השבת להפקת הבכורה שלו הוא בוחר בחברי מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר.

הלחן של שמעון בנצלוביץ (מלך ברחמיו...) והעיבוד של יידלה אלטר.