כיכר השבת

יענקי רוזנבוים בסינגל בכורה: "מעין הברכות"

הזמר החסידי יענקי רוזנבוים מלווה במקהלת מלכות בסינגל בכורה שבתי בלחנו של שמעון בנצלוביץ. העיבוד וההפקה המוזיקלית של יידלה אלטר (סינגלים וקליפים)

יצירה שבתית חדשה, מרשימה ומרגשת כאחד, רואה אור על ידי הזמר הצעיר יענקי רוזנבוים, כאשר כאורחי השבת להפקת הבכורה שלו הוא בוחר בחברי מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר.

הלחן של שמעון בנצלוביץ (מלך ברחמיו...) והעיבוד של יידלה אלטר.

מקהלת מלכותשמעון בנצלוביץיענקי רוזנבוים

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