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שיעור בפרשה

הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה • צפו

הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על ראש השנה - 'ההזדמנות שלך דווקא השנה' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (ימי סליחות)

הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה
הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה
ראש השנההרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה

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