שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על ראש השנה - 'ההזדמנות שלך דווקא השנה' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:56 הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה10100:00/48:41הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לראש השנה ראש השנההרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26אולי גם יעניין אותך:הילד שגדל ללא אב והפך לתופעה הרוחנית המשפיעה ביותר בישראל; הרב רפאל רובין פותח את הלב | צפואלי גוטהלף|09.09.2610.3 מיליון תושבים בישראל, תוחלת חיים גבוהה - אך רבע אחוז מתקשים כלכליתבני סולומון|09.09.26יהודים נעצרו במחסומי הכניסה לעיר אומן מסיבה מפתיעה - הרב נחלץ לעזרתםכיכר השבת|08.09.26
0 תגובות