בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לראש השנה • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד לראש השנה • צפו (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:58 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לראש השנה10100:00/1:30הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לראש השנה ראש השנההרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54אולי גם יעניין אותך:"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26
0 תגובות