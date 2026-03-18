הממשל האמריקני בוחן פשיטה קרקעית לתפיסת מאגרי הדלק הגרעיני של איראן, למרות אזהרות מומחים מפני דליפת גזים קטלניים ומטעני דמה שהכין המשטר בטהרן, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

בכתבה, סקר העיתון הנחשב את האופציה של משימה צבאית להחרמה או השמדה של החומר הגרעיני שבידי איראן.

לפי המומחים, מערכה קרקעית כזו מסתמנת כאחד המבצעים המסוכנים ביותר בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית. מומחי גרעין מזהירים כי המבצע טומן בחובה סיכונים סביבתיים וביטחוניים חסרי תקדים, שכן פגיעה בשוגג במכלים המאחסנים את החומר עלולה להוביל לשחרור גז רעיל ורדיואקטיבי לסביבה.

מעבר לכך, קיימת סכנה טכנית חמורה לפיה הצמדה מקרית של מספר מכלים זה לזה במהלך הפינוי עלולה לעורר תגובה גרעינית מואצת.

לפי ה'טיימס', המורכבות המבצעית גדולה משמעותית ממבצעים קודמים כמו חיסול אוסמה בן לאדן, בין היתר בשל חוסר ודאות מודיעיני.

בעוד שחלק ניכר מהחומר מאוחסן בעומק האדמה באספהאן, דלק נוסף עשוי להימצא במנהרות באתרים המכונים "הר הפיקאקס", פורדו או נתנז.

ג'ורג' פרקוביץ', עמית בכיר בקרן קרנגי לשלום בינלאומי, העריך בשיחה עם ה'טיימס' כי האיראנים נערכו לתרחיש של פשיטה והציבו מאות או אלפי מכלי דמה כדי להטעות את הכוחות המיוחדים בשטח. לטענתו, לאחר 18 ימי לחימה שבהם הושמדו רוב היכולות הקונבנציונליות של איראן, המשטר רואה בחומר הגרעיני את קו ההגנה האחרון שלו וצפוי להגן עליו בנחישות.

בדרג המדיני, הנשיא טראמפ שב ומדגיש את הצורך בפעולה מיידית בטענה שטהרן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני. "הם ישתמשו בזה תוך שעה אחת או יום אחד", הצהיר הנשיא ביום שני האחרון. עם זאת, גורמי מקצוע חולקים על הערכות הזמנים שלו.

בכתבת ה'טיימס' נטען כי בעוד טראמפ טען כי איראן הייתה במרחק של חודש מפצצה טרם התקיפות ביוני 2025, מומחים מציינים כי בניית נשק מבצעי הייתה אורכת זמן רב בהרבה. עם זאת, הכתבים לא התייחסו לאפשרות של 'פצצה מלוכלכת' שנמצא כבר בהישג ידה של איראן.

שר החוץ מרקו רוביו הבהיר לאחרונה בקונגרס כי משימה כזו מחייבת כוח קומנדו שיידרש "להיכנס ולהשיג את זה", ואילו טראמפ עצמו אמר לכתבים כי אינו חושש מפעולה קרקעית. מתיו באן, מומחה גרעין מהרווארד, הזהיר כי סיום המלחמה ללא טיפול במאגרי החומר ישאיר באיראן משטר מוחלש אך ממורמר, שיהיה נחוש מתמיד לייצר פצצה בעתיד תוך שימוש בידע ובחומרים שנותרו ברשותו.