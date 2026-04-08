מופלטה היא לא רק "משהו טעים שאוכלים בסוף פסח", אלא סמל עמוק של שיבה אל הבית, המשפחה והמסורת. במשדר המימונה המיוחד של "כיכר השבת", המופלטה קיבלה במה רחבה: לצד דברי הרבנים, עלו זיכרונות מרגשים מבית הבאבא סאלי וקולה האישי של הרבנית ג'סיקה כהן, שגילו עד כמה המאכל הפשוט הזה נושא על גבו זהות מרוקאית עשירה.

המופלטה מסמלת את המעבר מחומרות הפסח אל שמחת המימונה, ומבדידות החג אל שולחן פתוח לכולם.

ממרקש של השביעי באוקטובר ועד רחבינ

הרבנית ג'סיקה כהן הביאה למשדר זווית אישית ואקטואלית מרגשת. היא שיתפה כי בשמחת תורה, בשביעי באוקטובר, שהתה במרקש שבמרוקו, שם ניהלה מסעדה של מאכלים מרוקאיים אותנטיים - טאג'ין, קציצות דגים וסרדין "מזוז'ין". למרות המרחק הפיזי מהארץ, הלב נשבר למראה התמונות הקשות.

לאחר מכן עלתה לארץ ופתחה את מסעדת "פירס" בשכונת רחביה בירושלים - בחירה מודעת של שיבה הביתה. עבורה, המופלטה היא זיכרון של שורש ומעשה משפחתי המייצר קהילה סביב השולחן.

באולפן הדגימה ג'סיקה כיצד הבצק צריך להיות "כמו מסטיק" - אלסטי, רך ונוח לעבודה, והסבירה שהכנת המופלטות היא אירוע משפחתי חם שמייצר קהילה, ולא רק הכנת ארוחה.

"אנחת רווחה": למה דווקא מופלטה?

הרבנים במשדר לא הרחיבו רק על הטעם, אלא על ה"מהות". המופלטה, כך הסבירו, נולדה מתוך מציאות מורכבת של יהודי מרוקו, שמצאו דרך יצירתית לשמור על הזהות והמצווה למרות הגזרות. הם קישרו את המאפה לברכה המסורתית "תרבחו ותסעדו" ולרעיון של פתיחת שולחנות ואחדות.

המופלטה היא המאפה שמוציא מהכוח אל הפועל את מהות המימונה: שמחה, ברכה ואמונה חיה. "הסוחרים במרקש היו דנים באבן עזרא בין לקוח ללקוח - גם שם לא היו בטלנים", הוסיף הגאון רבי אליהו אברג'ל, וקשר זאת למופלטה: לא רק מאפה, אלא סמל לקהילה תוססת.

בתוך הקודש: המימונה בבית הבאבא סאלי

הרבנית יהודית שושן, נכדת הבאבא סאלי, חשפה צדדים אישיים מבית הצדיק. היא תיארה איך במימונה הבית היה מתקשט בשטיחים יוקרתיים שנשמרו רק לערב זה, ספסלים מכוסים בבדים יקרים וכריות מפוארות.

פרט מפתיע שחשפה הרבנית הוא שבבית הבאבא סאלי לא היה חמץ במימונה כלל. שבוע שלם לאחר פסח לא הכניסו חמץ לבית - לא במוצאי פסח ולא במימונה עצמה. אמה של הרבנית הקפידה על כך עד יומה האחרון מתוך דבקות בקדושת הפסח.

הרבנית הדגישה כי המושג "מימונה" קשור ל"אמונה" - כפי שבני ישראל יצאו ממצרים באמונה עם בצק שהפך למצה, כך המופלטה בבית זה הפכה לסמל של המשך ישיר לקדושת החג.