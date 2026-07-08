שוק הדיור רותח, המושגים הכלכליים מסתבכים, והזוגות הצעירים בציבור החרדי מוצאים את עצמם לא פעם אובדי עצות מול המערכת הבנקאית. בדיוק בשביל זה נולד "כלכלי" – הפודקאסט החדש בהגשת יועץ המשכנתאות והיזם פיני עזרא, שמטרתו לפשט את עולם הכסף, הנדל"ן והמשכנתאות ולהפוך אותם לקלים ובגובה העיניים.

עזרא, המוכר לקהל כאיש של אמונה חסרת פשרות (שחי כבר כמעט עשור ללא צריכת חדשות, מחזיק בפעילות קירוב ענפה בקיבוצי השומר הצעיר ובמועדוני תל אביב, ומתמודד בגבורה עם 11 שנות ציפייה לילדים), מביא אל שולחן הפודקאסט שילוב נדיר של מקצועיות מוחלטת לצד "סיעתא דשמיא".

בפרק הבכורה המרתק, הוא מארח את אייל צור, מנהל מחלקת חיתום ובקרה בבנק מזרחי טפחות – הגורם המוסמך והגבוה ביותר בבנק לאישור או סירוב משכנתאות, המספק הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מקבלי ההחלטות.

פצצת הזמן של ה-1.10: שיטת החישוב החדשה שתכשיל תיקים

הנושא הבוער ביותר שעלה בריאיון הוא ההנחיה החדשה של בנק ישראל (הוראה 329), שתיכנס לתוקף בראשון לאוקטובר ומאיימת לטרוף את הקלפים עבור רוכשים רבים.

עד היום, הבנקים חישבו את "יחס ההחזר" (PTI) של הלקוח בצורה מקילה יחסית (החזר חדש מול הכנסה פנויה). החל מה-1.10, השיטה משתנה לחלוטין: בנק ישראל דורש להכניס למונה החישוב את כל ההתחייבויות על אותו נכס יחד (משכנתא קיימת + משכנתא חדשה). המשמעות בשטח? תיקים שעד היום עברו בקלות ובאישור מלא, יקפצו אוטומטית ליחס החזר חנוק של 50% – ויסורבו על ידי הבנקים.

צור מסביר כי הזינוק הנוכחי בלקיחת משכנתאות, למרות ה"כיפאון" עליו מדברים בשטח, נובע מלקוחות שרכשו דירות בעסקאות קבלן אגרסיביות (כמו 20/80 או 10/90) לפני שנה ושנתיים, והיום מגיעים לבנק כדי למשוך את כספי המשכנתא כדי לשלם את היתרה. עזרא הדגיש כי השינוי הרגולטורי הקרוב הופך את התיקים הללו לרגישים במיוחד.

"בציבור החרדי יש מוסר תשלומים גבוה במיוחד"

חלק נרחב בריאיון הוקדש למגזר החרדי. מנהל החיתום של הבנק הגדול ביותר למשכנתאות בישראל לא חסך במחמאות: "אנחנו פותחים את השערים שלנו בפני הציבור הזה כי יש לנו ניסיון מצוין איתו. מדובר בציבור עם מוסר תשלומים גבוה מאוד, אנשים משלמים יפה ועומדים בהתחייבויות שלהם".

עם זאת, המשכנתא הממוצעת בישראל כבר חצתה את רף ה-1.5 מיליון שקלים, והקושי להביא הון עצמי גבוה הופך למשימה קשה עבור משפחות חרדיות רבות. בריאיון מציג צור פתרונות יצירתיים המיושמים במזרחי טפחות:

פתרון ה"נדוניה" (עזרה לבן משפחה): הורים שיש בבעלותם נכס נקי ממשכנתא, יכולים לשעבד חלק ממנו כדי לייצר עבור הילדים את ההון העצמי הראשוני הנדרש לקניית הדירה שלהם.

הורים שיש בבעלותם נכס נקי ממשכנתא, יכולים לשעבד חלק ממנו כדי לייצר עבור הילדים את ההון העצמי הראשוני הנדרש לקניית הדירה שלהם. מסלול "ערב תומך" להורים מבוגרים: מה עושים כשההורים כבר חצו את גיל 70 ורוצים לעזור לילד, אך הבנק מסרב בגלל מגבלת הגיל והפריסה? מזרחי טפחות מציע פיצול ייחודי: ההורה נכנס כערב תומך למסלול קצר בלבד (10-15 שנה) שמתאים לגילו וליכולת ההחזר שלו, בעוד הילד לוקח על עצמו את שאר המסלולים לטווח ארוך.

מה עושים כשההורים כבר חצו את גיל 70 ורוצים לעזור לילד, אך הבנק מסרב בגלל מגבלת הגיל והפריסה? מזרחי טפחות מציע פיצול ייחודי: ההורה נכנס כערב תומך למסלול קצר בלבד (10-15 שנה) שמתאים לגילו וליכולת ההחזר שלו, בעוד הילד לוקח על עצמו את שאר המסלולים לטווח ארוך. משכנתא פנסיונית (הפוכה): פתרון לבני 60 ומעלה שרוצים לתת "ביד חמה" לילדים. הנכס משועבד, ההורים יכולים לבחור שלא לשלם בכלל במהלך חייהם (בלון מלא), ואין שום דרישה לביטוח חיים – מה שמייצר חיסכון אדיר של אלפי שקלים בגילאים הללו.

בין היגיון בנקאי ל"סיעתא דשמיא"

כשעזרא שאל את צור על הכלים שבהם הבנק בוחן בקשות (טיב הלווים, טיב הביטחונות וטיב העסקה), הוא הוסיף את הזווית הייחודית שלו כמי שמלווה משפחות ואברכים יום-יום: "ראיתי כבר זוגות אמידים עם הון עצמי גבוה שהתיק שלהם הסתבך והפך עולמות, ולעומת זאת, אני רואה אברכים שמקבלים משכנתאות ואנשים שואלים אותי 'איך?'. אין לזה תשובה הגיונית, יש לזה רק תשובה אחת: סיעתא דשמיא. מה שמגיע לאדם – הוא יקבל".

בסיום הפודקאסט, העניק צור טיפ זהב לרוכשים וליועצי המשכנתאות: לעשות "Zoom Out" על התמונה הכלכלית הכוללת. אם ללקוח יש הלוואות קצרות ויקרות (כמו רכב או הלוואות לכל מטרה), לפעמים עדיף להעלות את אחוז המימון של המשכנתא מ-50% ל-60%, לקחת עוד כסף בריבית של משכנתא, ולסלק איתו את ההלוואות הקצרות. הצעד הזה מוריד דרמטית את ההחזר החודשי הכולל של המשפחה ומאפשר לה לחיות בכבוד.

איך מתכוננים נכון לשינויים הדרמטיים בשוק? אילו מוצרים בלעדיים ייתנו לכם גמישות בהחזרים (כמו "משכנתא כפי יכולתך"), ואיך מייצרים תוכנית משכנתא שבאמת תוכלו לעמוד בה? צפו בפודקאסט המלא בראשית הכתבה.