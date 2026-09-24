מגדלור לחיים חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד לחג הסוכות (יהדות) כהכיכר השבת14:52 חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרב10100:00/5:02חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב) סוכותהרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחיים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34אולי גם יעניין אותך:צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26אתרוג ב-2000 דולר: איפה עובר הגבול בהידור?משה מנס ושוקי סלומון|23.09.26
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