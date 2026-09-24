מגדלור לחיים חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד לחג הסוכות (יהדות)