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מגדלור לחיים

חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד לחג הסוכות (יהדות)

חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן
חג הסוכות עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב)
סוכותהרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחיים

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