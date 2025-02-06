הסוד המשפחתי המוסתר שהוליד ספר בן 800 עמודים | הסופר, הרב מוישה גוטמן בראיון על ספרו החדש שעוסק בנושא הכי כאוב ורגיש | איך זה שדווקא הוצאה חילונית הוציאה אותו ומה הם ביקשו שיסיר | ריאיון לא שגרתי ומרתק (דבר השבוע)
עונש המאסר, כפי שאנו מכירים אותו כיום, אינו מעוגן במקורות היהודיים הקדומים | התורה אינה רואה במאסר גמול ראוי לעבירה אלא כאמצעי זמני או כאמצעי להבאת העבריין למותו, ולא כעונש בפני עצמו | בקהילות היהודיות בפולין, הכליאה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים הקהילתיים, כאשר בתי המעצר היו ממוקמים לעיתים בסמוך לבתי הכנסת, והיוו חלק מהמערכת השיפוטית האוטונומית של הקהילה (יהדות והיסטוריה)
הציבור החרדי עבר מערכת בחירות סוערת במיוחד שהייתה רוויה בהשמצות וליכלוכלים, המצב גלש גם לילדים שהתערבו בבחירות, הסירו שלטים והתעמתו עם ילדים אחרים | המטפל מרדכי רוט מסביר איזה נזק נגרם בעקבות הבחירות (מגזין כיכר)
יערות עד נגדעו, ונהרות דיו זרמו אודות "דוקטרינת דעת תורה" שחודשה לפני כמאה שנים. לפי גישה זו, רב לא יכול לטעות משום ידיעתו בתורה וחובה להקשיב בקולו | שנת תשפ"ג תיזכר כשנה בה נשברו מוסכמות "יחיד הדור" ו"מנהיג הדור", | האם המושג שהומצא וחודש במאה שנים האחרונות בלבד, יעלם ויחלוף מן העולם? (היסטוריה)
ראש ישיבת כסא רחמים התייחס להפגנת הנשים הפרובקטיבית שבוע שעבר בעיר בני ברק ואמר: "אנחנו לא מבזים את האשה, אלא אדרבה מכבדים אותה, רק היום החילונים לא רוצים לשמוע. כותבים בעיתונים את כל הרשע שבעולם, כותבים את כל הדברים הבטלים ומבוטלים שבעולם" | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
עדויות שהגיעו למערכת 'כיכר השבת' מספרות על שטיפת מוח והסתה שעוברות נשים חרדיות נגד המשפחה והרבנים - והכל במסווה של הבטחת ישועות והגברת הצניעות • איך קו שמוקדש לחיזוק בנושא כה חשוב עלול להיות בחשש עבודה זרה? • ויש גם הסבר לוגי פשוט מאחורי כל אותם סיפורי ניסים מעל דרך הטבע (מגזין כיכר)
שנת הקורונה הביאה את הציבור החרדי לחשיבה מחודשת על יחסיה עם המדינה, אך מה היה עוד עכשיו? שווה להציץ להיסטוריית המדינה בת ה-73 ולגלות את יחסם המורכב ואף המפתיע, של גדולי הדורות לרעיון הקמת המדינה (חרדים)
כחילוני שלא אמורה להיות לו בעיה להזדהות עם צד אחד בוויכוח הזה, אני תוהה אם אין מדובר במשהו שצריך להיסגר בתוך המחנה החרדי,כשאת מפרה את אחד ממה שנראה בעיני ההדיוט שלי כאחד מ "תנאי הקבלה" למגזר, הציות לדעתם של גדולי-התורה? ניר קיפניס בטור ביקורת לאישה החרדית
מכל התהליך שעובר הציבור, שבעצם איננו אלא ציבורים הרבה, אפשר להסיק דבר אחד - כבר אין מונופול יחיד לדעת התורה ולכן לא ניתן לעשות בה שימוש פוליטי. כל מפלגה וכל פלג יצטרכו לשאת בנטל ההסברה לציבור מדוע בכלל לבחור בהם • הטור של דוד רוזנטל (דעה, חרדים)
שני אחים הם. שלום וחיליק. האחד צנוע ושקט, השני חריף מחשבה, חם מזג. והפיצוץ, לא אחר לבוא. "ראה שלום את המצב העגום והחליט להשיל מעליו את בגדי הענווה, יצא אל עמו והחל מראה כלפיהם סימני אהבה וקירבה. גרונו של חיליק התנפחה מצעקותיו על אחיו חסר הדעה, "אין לך דעת תורה" קרא לעברו". הגולש פיני כהנא מגיש משל. והנמשל?