היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד דני ליבמן, שיגר מכתב אל ראש העיר וחברי מועצת העיר ובו שורת הנחיות חדשות, לפיהן, חל איסור על חברי המועצה ועוזריהם לפנות ישירות לעובדי מחלקת היטל השבחה וכן לגבי חובות ארנונה • מיכאל מלכיאלי: "קורא לראש העיר לבטל מיידית את ההחלטה" (חדשות)
חוות הדעת של ד"ר גבי זוהר, מומחה לכתות, לפיה קהילת 'שובו בנים - נחמת ציון' נחשבת 'כת' לכל דבר, נחשפה ב"כיכר השבת" ועוררה סערה. כעת, אנו חושפים קטע נוסף המתאר התעללות קשה בחברי הקהילה עד כדי סיכון חייהם, הכרחת חברי הקהילה לשנות את שמם וחשדות להונאה חמורה. סערה (חסידים)
האם חסידות שובו בנים תוגדר על ידי הרשויות ככת? מחוות דעת שהגיש ד"ר גבי זוהר, על ידי עו"ד דוד הלפר שעותר כנגד החסידות, עולה: ישנם קווי דמיון בין התנהלות גורמים בחסידות להתנהלותה של כת. בשובו בנים מגיבים: "דברים שאין בהם אחוז אמת, מוסדות שובו בנים מתנהלים ככל הקהילות החרדיות בעולם"
הפסיכיאטר המחוזי בדרום שערך אבחון לאשר דהאן, רוצחו של ה'בבא אלעזר' זיע"א קובע היום כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין. חוות הדעת הוגשה לבית-המשפט, ועל פיה הוחלט להעביר את דהאן לאשפוז בבית-חולים פסיכיאטרי. היום הוארך מעצרו של דהאן בשבועיים, יאושפז במחלקה סגורה (בארץ)
התפתחות במשפטו של נחמן אנשין, המואשם ברצח בתו התינוקת פרומה בת השמונה חודשים. חוות דעת שהוגשה באחרונה לבית-המשפט קובעת כי הוא לא היה אחראי למעשיו, בעת שרצח את בתו באכזריות. מסתמן: הוא ישהה בבית-חולים פסיכיאטרי, עד לדיון נוסף (בארץ)
תוצאות מפתיעות עולות מאבחון פסיכולוגי ומניתוח כתב ידו של מי שמואשם בהתעללות חמורה בילדים. הפסיכולוג: "לא אובדני ולא אלים, לא זקוק לטיפול או להשגחה פסיכיאטרית". הגרפולוג: "אדם ישר, כנה ואמיתי". ואיך מגיבים בפרקליטות? (חדשות)