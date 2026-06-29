הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון העביר הערב (שני) חוות דעת חריפה על הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי הגיוס, וקבע כי בנוסחה הנוכחי היא "חורגת ממטרתה המקורית".

"הרכיב היחיד שעוגן בסעיף המטרה הוא חשיבות לימוד התורה והוא זה המשמש כבסיס והצדקה להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. זהו "סעיף חנינה" המבקש להסדיר את מעמדם של המלש"בים המוגדרים כיום כעריקים או כמשתמטים", נטען בחוות הדעת.

"יתר על כן, ההסדר המוצע מעניק לגיטימציה למלש"בים עתידיים שלא לציית להוראות חוק שירות ביטחון (למשל סעיפים 3 ו-5) ושלא לפעול על פי הוראות הדין ובכך מספק להם חסינות מראש ומקנה להם הגנה מפני נקיטת הליכים פליליים".

"מכאן, שהצעת החוק אינה מבקשת להקפיא זמנית את המעצרים, אלא מנסה לייצר מסלול עוקף שנועד לייתר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות", סיכמו בוועדת חו"ב.