מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה
בעקבות הדיווחים לפיהם הגאון רבי יעקב יוסף שנפטר לפני כשבוע לאחר מחלה קשה התנצל כביכול בפני אברכים שהיו מעורבים ב'פרשת עמנואל', חושף היום בנו בכורו כי הרב יוסף סירב לסלוח לאברך שהיה מעורב בפרשה ובא לבקש את סליחתו: "אני לא סולח לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" • וידאו בלעדי
הרב אלמליח, אב ספרדי לבת שלמדה ב"מגמה החסידית" בעיר עמנואל ונאם בעצרת ההמונים ערב הכניסה לבית-הכלא, עבר ליישוב תל-ציון, אך נתקל בהתנגדות מצד ועדת הקבלה בעיר. גורם בוועדה: "הופעל עלינו מכבש לחצים". אלמליח סרב להגיב
האם יש הבדל בין אופן הלימוד של שופט מזרחי במחוזי לחברו האשכנזי? האם יש שוני באופן הפסיקה? האם יש שוני בחוקים שהם פוסקים על-פיהם? מוזר לראות את שפוט השופטים – בזמן שדורית ביניש מנסה להילחם בכל כוחה שלא יוכנס חס וחלילה שופט מזרחי או גרוע מכך – שופט ימני – היא נאבקת בנו המנסים לשמר את מסורת אבותינו
התקשורת החרדית התנהגה בצורה מבישה ושימשה בתפקיד כלב השמירה של מנהלי הסמינרים הגזענים ובוני חומות האפרטהייד. הגר"י יוסף הוכפש אז מעל כל במה כמסורת האשכנזית הטובה שאינה יודעת לכבד את רבני עדות המזרח באשר הם. רבנים רבים חתמו על כל מיני אגרות מבלי שאף אחד מהם ישמע את הצד השני
אסירים לנצח: יותר משנה אחרי פרשת עמנואל, הורי התלמידות ממשיכים לאמץ בחום את הכינוי "אסירי עמנואל". דוגמה לכך הגיעה בתקופה האחרונה, לקראת חתונת בתו של הרב ישעיה אייכלר, תושב עמנואל, שתמונותיו פורסמו בכל כלי התקשורת במהלך הפרשה ובשיאה - הכניסה לכלא וחגיגות השחרור
אין גבול לחוצפה: פשקווילים חריפים נגד הגאון הרב יעקב יוסף הופצו אמש בירושלים, על רקע פרשת הרבנים וההסכמות לספר "תורת המלך" ● "הרב יעקב יוסף", נכתב בפשקווילים, "כאשר עשה כן יעשה לו". מי שחתום על הפשקוויל, הם "בני התורה בעיר עמנואל"
שנה אחרי פרשת עמנואל שהסעירה את הציבור החרדי, בית הספר שכיכב בה נמצא בקשיים כלכליים כבדים ● "אם בית הספר הקטן והמשמעותי הזה ייפול בגלל חוסר תקציב, ילמד השטן שהדרך לכבוש אותנו היא בשקט", נכתב בעלון שהופץ בריכוזים החרדיים • "האם חבורת הרשעים תצליח במזימתה?"
"אז מה גורם לו, ליואב ללום, להשתבח בזה שלא סיפר ולא הפיץ את השמועות המרושעות על המנהל היקר בעמנואל? זו הזחיחות". אתם מבינים? לא איסור לשון הרע, לא הפחד שמא המנהל היקר זכאי וחלילה להרוס לו את חייו, לו ולמשפחתו. הסיבה היא אחרת: לא לעשות שימוש ב"נושא" בפרהסיא.
"המשפחות מעמנואל ועוד משפחות המעורבות בעניין, התייעצו בדעת תורה, עובר לעשייתן" - כך כתב הדיין הנודע, הגר"מ שפרן, להורי הילדים הפגועים בעיצומה של הפרשה הקשה ● "כיכר השבת" חושף את המסמך ומגלה: הגר"מ הורה להורים לפנות לאנשי מקצוע. פרסום ראשון
תחקיר ששודר אתמול בערוץ 2, מציג באור שונה את פרשת עמנואל וטוען: לא מדובר במאבק בין אשכנזים לספרדים, אלא בפרשה מכוערת וקשה במיוחד. "אחרי הכישלון הספרדי במאבק, נערכה פגישה בין כמה רבנים ספרדים. מישהו לחש באוזניהם כי דבר אחר לחלוטין עומד מאחורי הפרשה המסעירה. סוד אפל", מתארים מגישי התוכנית
לידי "כיכר השבת" הגיע מסמך, עליו חתום בנו הבכור של כ"ק האדמו"ר מסלונים, הרב ישראל ברזובסקי וחבר מועצת החכמים הגאון רבי משה מאיה - ובו סעיפי האחדות והאחווה בעמנואל. "בהתאם לבקשתם של רבותינו, באנו בברית השכנת השלום והשלווה בעמנואל", הם כותבים. המסמך המלא